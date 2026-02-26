사진='라디오스타' 캡처

2024년 티아라 지연과 이혼한 전 야구 선수 황재균이 '라디오스타'에 출연해 속내를 털어놨다.지난 25일 방송된 MBC '라디오스타'는 근거 있는 자신감으로 무장한 '쇼! 자기 중심' 특집으로 꾸며졌다. 이날 방송에는 황재균이 출연해 유쾌한 입담을 뽐냈다.황재균은 프로 야구 선수 생활에 마침표를 찍게 된 이유부터 예능 루키가 되기 위해 예능 선수촌에 입단한 포부까지 솔직하게 밝혔다. 오랜 시간 팀의 중심 타자로 활약했던 그는 "쉽지 않은 선택이었다"라며 은퇴를 결심했던 당시의 심경을 전하기도 했다.함께 출연한 게스트들과의 티키타카를 시작으로 황재균은 비주얼, 설전, 토크 배틀, 댄스, 노래를 선보였다. 특히 어떠한 요청에도 흔쾌히 화답하는 그의 열정은 시청자들의 눈길을 사로잡았다.예능 마운드에서 새로운 시작을 알린 황재균은 다음 달 '2026 월드베이스볼 클래식(WBC)' 야구 해설 위원으로 시청자들과 만날 예정이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr