사진=텐아시아 DB, 신지효 씨 SNS

사진=신지효 씨 SNS

방송인 신동엽의 딸 신지효 씨가 서울대학교에 입학했다.신지효 씨는 지난 26일 자신의 인스타그램 스토리에 "사람 없는 틈 타 황급히 찍은..!"이라는 문구와 함께 두 장의 사진을 순차적으로 게재했다.공개된 사진들 속에는 신지효 씨가 서울대학교 입학식에 참석한 모습. 특히 신지효 씨는 올해 개교 80주년을 맞은 학교에 입학해 특별함을 더했다.선화예술고등학교에서 발레를 전공한 신지효 씨는 앞서 서울대학교와 한국예술종합학교에 최종 합격했다는 소식이 알려지면서 화제를 모았다. 그는 두 학교 중 서울대학교 사범대학 체육교육과를 최종 선택했다.한편 신동엽은 2006년 선혜윤 PD와 결혼해 슬하에 딸 신지효 양, 아들 신규완 군을 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr