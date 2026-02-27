그룹 르세라핌/사진제공=쏘스뮤직

그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)이 일본레코드협회 스트리밍 인증 기록을 추가 달성했다.27일 일본레코드협회 발표에 따르면 르세라핌이 발매한 첫 영어 디지털 싱글 'Perfect Night'(퍼펙트 나이트)는 지난 1월 기준 누적 재생 수 2억 회를 돌파해 스트리밍 부문 '더블 플래티넘' 인증을 획득했다. 미니 2집 타이틀곡 'ANTIFRAGILE'(안티프래자일)에 이은 팀 통산 두 번째 '더블 플래티넘' 성과다.일본레코드협회는 곡의 누적 재생 수(스트리밍 부문)를 기준으로 골드(5000만 회 이상), 플래티넘(1억 회 이상), 다이아몬드(5억 회 이상) 등급으로 나누어 매월 인증 마크를 부여하고 있다.'Perfect Night'는 마음이 맞는 동료와 함께라면 완벽하지 않은 하루도 즐거울 수 있다는 내용을 담은 곡으로 허윤진이 작사 작업에 참여했다. 곡 전반에 함께라는 사실 외에는 무엇도 중요하지 않다는 메시지를 담아냈다. 2023년에 발매되었지만 써클차트의 2025년 연간 '글로벌 K팝 차트', '디지털 차트', '스트리밍 차트' 상위권에 랭크되며 장기적인 성과를 내고 있다.현재 르세라핌은 일본레코드협회 스트리밍 부문에서 총 5곡의 억대 스트리밍 기록을 가지고 있다. 'ANTIFRAGILE'과 'Perfect Night'가 2억 회를 기록했으며, 'FEARLESS', 'UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers)', '이브, 프시케 그리고 푸른 수염의 아내'가 1억 회 이상 재생되어 '플래티넘' 인증을 따냈다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr