사진=이수진 씨 SNS

전 축구 국가대표 선수 이동국의 셋째 딸이 중학생이 됐다.아내 이수진 씨는 지난 26일 자신의 인스타그램에 "세상 걱정이라고는 1도 없는 이 천진난만한 소녀가 벌써 중학생이 되었다는 게 봐도 봐도 믿기지 않네요"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 부부의 셋째 딸 설아 양이 분홍빛 드레스를 착용한 채 다양한 포즈를 취하고 있는 모습. 이수진 씨는 설아 양에 대해 "종일 거울 보고, 먹고 또 거울 보고, 자고 일어나 또 거울 보는..🤭"이라며 여느 사춘기 소녀와 다를 바 없는 시기를 보내고 있음을 알렸다.그러면서도 이수진 씨는 "이렇게 아무 걱정 없이 웃고, 꾸미고, 꿈꾸는 시간이 나에게도 있었던 것 같은데.."라며 딸의 어린 나이를 부러운 눈으로 바라봤다.한편 미스코리아 출신인 이수진 씨는 2005년 이동국과 결혼해 슬하에 4녀 1남을 두고 있다. 이들 가족은 KBS2 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 큰 사랑을 받기도 했다.그중 쌍둥이 첫째 딸은 미국에 있는 패션 대학교에 재학 중이며, 둘째 딸은 골프 선수로 활약하고 있다. '대박이'로 불렸던 막내 시안 군은 아빠의 피를 이어받아 축구에 재능을 보이며 각종 대회를 휩쓸고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr