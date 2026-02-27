하루, 떡두꺼비와 꽃도령 사이…벌써 1년 고급진 돌잔치
심형탁과 사야의 아들 하루가 돌잔치를 끝냈다.

심형탁의 아내 사야는 지난 26일 자신의 계정에 "돌잔치를 무사히 끝냈습니다. 와 주신 일본과 한국의 가족분들께, 협력해 주신 분들께 정말 감사합니다"라며 "1년 동안 건강하게 와줘서 고마워요. 하루"라고 적었다.
하루, 떡두꺼비와 꽃도령 사이…벌써 1년 고급진 돌잔치
하루, 떡두꺼비와 꽃도령 사이…벌써 1년 고급진 돌잔치
사야는 "소중한 사람들에게 둘러싸여 축하할 수 있어서 그 공간과 시간이 행복했습니다. 또 많은 축하에 감사드립니다. 앞으로도 하루가 눈부실 만큼 많은 사랑을 받으며 크게 성장할 수 있도록 열심히 하도록 하겠습니다"라고 덧붙였다.

공개된 사진 속 하루와 가족들은 한복을 곱게 차려입은 모습. 하루는 꽃도령 미모를 뽐냈다.

한편 심형탁은 2022년 18세 연하의 일본인 사야와 혼인신고를 마친 뒤 2023년 한국과 일본에서 각각 결혼식을 진행했다. 지난해 1월에는 첫아들 하루를 품에 안았으며 현재 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연 중이다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지