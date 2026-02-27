하루, 떡두꺼비와 꽃도령 사이…벌써 1년 고급진 돌잔치

심형탁과 사야의 아들 하루가 돌잔치를 끝냈다.심형탁의 아내 사야는 지난 26일 자신의 계정에 "돌잔치를 무사히 끝냈습니다. 와 주신 일본과 한국의 가족분들께, 협력해 주신 분들께 정말 감사합니다"라며 "1년 동안 건강하게 와줘서 고마워요. 하루"라고 적었다.사야는 "소중한 사람들에게 둘러싸여 축하할 수 있어서 그 공간과 시간이 행복했습니다. 또 많은 축하에 감사드립니다. 앞으로도 하루가 눈부실 만큼 많은 사랑을 받으며 크게 성장할 수 있도록 열심히 하도록 하겠습니다"라고 덧붙였다.공개된 사진 속 하루와 가족들은 한복을 곱게 차려입은 모습. 하루는 꽃도령 미모를 뽐냈다.한편 심형탁은 2022년 18세 연하의 일본인 사야와 혼인신고를 마친 뒤 2023년 한국과 일본에서 각각 결혼식을 진행했다. 지난해 1월에는 첫아들 하루를 품에 안았으며 현재 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연 중이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr