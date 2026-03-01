사진=JTBC '냉장고를 부탁해'

'냉장고를 부탁해' 안유진이 멤버 장원영과 다른 스타일을 고백했다.1일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '냉장고를 부탁해 since 2014'(이하 냉부해')에는 배우 박진영, 아이브(IVE) 안유진이 출연했다.이날 안유진은 박진영과의 첫 만남에 대해 "뵙고 싶었다. 박진영 여장 모습과 닮았다는 얘기를 많이 들었다"고 밝혔다. 안유진과 박진영 여장 사진이 공개되자, 셰프들은 "진짜 비슷하다"며 감탄했다.박진영은 "제가 군대에 있을 때 아이브가 군통령이었다. 조금 걱정됐다. 동기들이 '형이 뭔데 같이 나가냐'고 질투할 것 같다"면서 여장 사진 공개에는 "동기들이 뭐라고 할지"라며 씁쓸한 모습을 보여 폭소케 했다.안유진은 자신을 '안유진'이 아닌 '유진이'라고 불러주면 좋겠다면서 "다른 사람 성 떼고 부르는데, 저는 안유진이라고 성 붙여 부르시는 경우가 많더라. 친근하게 유진이라고 불러주면 좋겠다"고 이야기했다.아이브 멤버 중 '양식파'인 장원영과 식성이 정반대라는 안유진은 "저는 한식파다. 해외에서도 한식을 먹어서, 팬들이 부르는 별명이 '밥진이'"라고 전했다.안유진의 냉장고가 공개되자, 셰프들은 환호와 박수를 보냈다. 보늬밤 조림, 노른자 없는 계란, 불닭소스 등에 이어 '깐또리' 옛날 아이스크림 등장에 MC 김성주, 안정환은 깜짝 놀란 모습을 보였다.특히 김성주는 오랜만에 먹는 깐도리 맛에 감동하며 "안유진 냉장고에서 이런 추억을 만날 줄이야"라고 말했다. 출연자들이 호칭을 지적하자 그는 "미안합니다. 흥분해서"라며 '유진이'라고 정정해 웃음을 안겼다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr