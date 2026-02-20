사진=TV CHOSUN '미스트롯4'

'미스트롯4' TOP10이 확정됐다. 허찬미·홍성윤·길려원이 TOP3을 차지했고, 적우와 김다나가 아쉽게 탈락했다.20일 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면 지난 19일 방송된 '미스트롯4'는 전국 기준 14.7%를 기록했다. 10주 연속 동 시간대 전 채널 1위는 물론, 일일 전 채널 모든 프로그램, 목요 예능, 전 채널 주간 예능(2/12~2/19) 1위까지 싹쓸이했다. 순간 최고 시청률은 15.6%까지 치솟았다. 숫자가 곧 화제성을 증명했다.이날 방송에서는 본선 4차 레전드 미션 개인전이 펼쳐졌다. 김수희, 최진희, 김연자, 김용임의 곡으로만 승부를 가리는 관문. 고득점과 이변, 눈물과 환호가 교차했다.가장 먼저 판을 뒤흔든 건 허찬미였다. 퍼포먼스를 내려놓고 보컬로 승부수를 띄운 그는 김연자의 ‘당신은 얄미운 나비’를 선곡했다. 결과는 1,500점 만점 중 1,498점. 단 한 명을 제외한 전원 만점이라는 기록이었다. 장윤정은 “제대로 바람을 탔다”고 했고, 무대 위 허찬미는 오열로 화답했다. 단숨에 1위로 직행했다.이소나는 무대 밖 이야기를 꺼냈다. 어머니의 파킨슨병 투병 사실을 처음으로 고백하며 최진희의 ‘가버린 당신’을 불렀다. 꾹 눌러왔던 감정이 터지듯 쏟아졌고, 장윤정은 “껍질을 깬 모습”이라 평했다. 윤태화 역시 이혼의 아픔을 털어놓으며 ‘참회’ 무대로 진심을 전했다.홍성윤은 김수희의 ‘고독한 연인’으로 인기투표 1위의 저력을 입증했다. 김수희는 “나보다 더 잘 불렀다”고 극찬했고, 붐은 “진선미가 보인다”고 힘을 보탰다. 윤윤서는 ‘오래오래 살아주세요’로 또 한 번 눈물샘을 자극했다. 기복 없는 무대 장악력이 빛났다.적우는 김수희의 ‘잃어버린 정’을 묵직한 음색으로 소화했다. 박선주 마스터는 “압살하는 무대”라면서도 레전드 미션의 결을 언급하며 냉정한 평가를 남겼다. 혹독함 속에서 진짜 실력이 가려졌다.컨디션 난조 속 투혼도 이어졌다. 이엘리야는 비인두염으로 목 상태가 좋지 않았지만 최진희의 ‘우린 너무 쉽게 헤어졌어요’를 끝까지 완성해냈다. 길려원 역시 목이 잠긴 상황에서 김용임의 ‘사랑여행’을 특유의 꺾기로 풀어내며 “기술자”라는 평을 받았다.하위권의 반란도 드라마를 썼다. 1라운드 15위였던 김산하는 김수희의 ‘멍에’로 1,492점을 받아내며 10위로 급상승, 준결승행 막차에 탑승했다. 장윤정은 “순위가 출렁일 것”이라 했고, 실제로 판도는 뒤집혔다.최종 TOP10은 1위 허찬미, 2위 홍성윤, 3위 길려원, 4위 윤윤서, 5위 윤태화, 6위 염유리, 7위 유미, 8위 이소나, 9위 이엘리야, 10위 김산하. 적우, 김다나, 정혜린, 장혜리, 김혜진, 채윤은 아쉽게 고배를 마셨다.마스터 점수와 국민 대표단 점수가 엇갈리며 순위는 끝까지 요동쳤다. ‘미스트롯4’ 준결승전은 오는 26일 밤 9시 30분 방송된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr