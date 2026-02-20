사진=MBN ‘특종세상’

배우 임현식이 먼저 떠난 동료 배우들을 떠올리며 그리운 마음을 보였다.지난 19일 방송된 MBN 시사 교양 '특종세상'에서는 임현식이 고(故) 이순재의 봉안당을 찾는 모습이 전파를 탔다.이날 임현식은 봉안당 앞에서 "선배님, 접니다. 임현식이요"라며 조심스럽게 말을 건넸다.임현식은 인터뷰에서 "선배님 장례식 때 거기까지 갔다가 들어가지 못했다"고 말했다. 그는 "선배님 돌아가신 게 실감이 나지 않았고, 그 자리에서 주저앉아 통곡할 것 같아서 빈소에 들어가지 못했다"고 털어놨다.오랜 시간 연기 인생을 함께해온 동료들을 먼저 떠나보낸 임현식의 진심 어린 추모는 시청자들에게 깊은 울림을 남겼다.한편, 1945년생인 임현식은 1969년 MBC 공채 탤런트 1기로 데뷔해 50년 넘게 연기 활동을 이어온 원로 배우다. 그는 드라마 '한지붕 세가족'에서 순돌이 아빠 역으로 큰 사랑을 받았다. 이후 '허준', '대장금' 등 다수의 인기 작품에서 감초 역할로 활약했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr