이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '밉지않은 관종 언니'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '밉지않은 관종 언니'

배우 최여진이 '불륜설'을 포함한 남편에 대한 루머를 한 번에 종결했다.19일 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에는 이지혜, 조혜련, 최여진이 출연했다.이날 뷸륜설 종결에 앞서 남편과 관련된 루머 중 사이비 종교에 연루됐단 의혹부터 해명했다.그는 "남편이 하는 업장 이름이 공교롭게 가평에 있는 모 종교 이름과 같더라"고 얘기했다."법무팀에서 전화까지 왔다"며 최여진은 "피해를 보고 있으니, 제발 아니라고 얘기해달라고 하더라고 했다. 그러면서 '한화그룹 2세 설'도 부인했다."전 부인의 해명도 다시 정리해달라"는 말에 최여진은 "남편 전 부인에게 '언니' 하면서 밥 얻어먹었는데 남편을 뺏은 것도 아니다"고 강조하며 "남편이 이혼하고 한참 후에 만난 거다. 오랜 시간 운동을 같이 하고 지내다보니까"고 덧붙였다.또 최여진은 "(남편, 전 부인과) 같이 한 집에서 산 것도 아니고 따로 살았다"고 선을 그었고, "전 와이프가 저보다 한 살 어린데 저는 계속 실장님이라고 부르면서 존칭한다. 서로 연락을 주고받을 만큼 친한 사이는 아니다"고 얘기했다.앞서 최여진은 자신의 유튜브 채널에서 "과거 예비 신랑, 예비 신랑의 전처와 한집살이했다"는 루머에 대해서도 해명한 바 있다.그는 "한 집에서 산 적이 단 한 번도 없다"며 "여기에는 열 채의 집이 있고 그중 한 집에서 나 혼자 살았다"며 "내가 여기서 지내면서 아빠 엄마라고 부른 사람들의 밥을 얻어먹고 한집에 살았다, 등등의 말이 있다, 내가 선수는 아니지만 거의 끝까지 왔다고 할 실력이 되기까지 훈련하고 싶어서 시즌방을 얻었다, 시스템 자체가 한 지붕으로 운영할 수 없었고, (전처가) 식당을 운영해서 거기서 사 먹을 수밖에 없었다"고 밝혔다.한편 최여진은 지난해 6월 7세 연상의 스포츠 사업가 김재욱 씨와 결혼, SBS ‘너는 내 운명-동상이몽’에서 결혼 생활을 공개했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr