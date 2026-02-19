사상 최초 사태 터졌다…연프서 탈락자 발생 "눈물 날 것 같아, 고민 많이 돼" ('남의연애4')

사진제공=웨이브

웨이브 ‘남의연애 시즌4’에서 ‘연프’ 사상 최초로 탈락자가 발생한다.오는 20일 오전 11시 공개되는 ‘남의연애 시즌4’ 8·9회에서는 ‘남의 집’에 입소한 남자 11인이 셋째 날 밤 ‘호감도 투표’를 진행한다. 최하위를 기록한 인물은 즉시 탈락한다.탈락자 투표를 진행하게 된 ‘남의 집’의 공기는 무겁게 가라앉는다. 조윤재는 “벌써 정들어서 눈물 날 것 같다”라며 먹먹한 심정을 드러낸다. 김수민은 “후순위를 정하기가 너무 어려워서, 무슨 기준을 잡아야 할지 고민이 많이 된다”라고 털어놓는다.호감도 최하위를 고르게 된 미안함과 자신이 떠나게 될 수 있다는 불안감이 교차하며 침묵이 흐르는 가운데, 마침내 결과가 발표된다. 탈락자의 정체를 확인한 남자들은 “이게 맞아?”, “얘가 탈락할 줄은 생각도 못 했네…”라며 충격에 휩싸인다.아쉬움 속에 탈락자를 보낸 뒤, 남아 있는 이들의 호감도 순위가 공개된다. 만년 ‘2순위’로 지목된 이들은 누구의 마음에서도 1위를 차지하지 못한 서운함을 드러내는가 하면, 1위와 최하위를 동시에 기록한 당사자는 “나 호불호 강한 사람이구나”라며 ‘멘붕’에 휩싸인다. 둘째 날 ‘메기’로 투입된 오민성은 “뭐가 진심인지 모르겠다, 믿을 사람이 하나도 없다”라며 격앙된 감정을 드러낸다. 오민성의 ‘분노 버튼’을 누른 상황 전말에도 궁금증이 쏠린다.역대 가장 혼란스러운 밤으로 기록될 탈락자 발표와, 다음 날 이어지는 남자들의 더욱 진한 데이트 현장은 이날 공개되는 ‘남의연애 시즌4’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr