정종연 PD가 멤버 이은지의 하차에 대해 입 열었다.19일 서울시 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 예능 '미스터리 수사단' 시즌 2 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 정종연 PD, 김서구 PD, 이원기 PD, 이용진, 존박, 혜리, 김도훈, 카리나, 가비가 참석했다.넷플릭스 예능 '미스터리 수사단' 시즌 2는 과학적으로 설명할 수 없는 기묘한 사건들을 추적하고 해결하는 어드벤처 추리 예능이다.앞서 시즌 1에서 함께 했던 이은지가 하차하고 새롭게 가비가 합류하면서 화제를 모았다. 이은지의 하차에 대해 정종연 PD는 "출연자가 어떤 프로그램에서 활약하는 것들과 프로그램이 요구하는 것들이 다양하게 있을 수 있다. 어떤 출연자가 빠지기도 하고 새로 들어오기도 하는데 이 프로그램에 더 도움이 되기 위해 재미를 위해 가비가 들어왔으면 좋겠다 하는 생각이었다" 고 입을 열었다.그러면서 정종연 PD는 "이은지와 이은지 매니지먼트와 이런 저런 얘기를 했다. 누가 뭐가 잘못돼서 이런 문제는 절대 아니다"라며 "장르적으로 특이한 부분이 있고 그래서 조금 더 좋은 프로그램을 만들기 위해 한발 더 노력했다고 봐주시면 감사하겠다"고 소신을 밝혔다.'미스터리 수사단' 시즌 2는 오는 27일 오직 넷플릭스에서 만날 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr