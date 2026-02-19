/ 사진제공=넷플릭스

/ 사진제공=TEO

넷플릭스 '흑백요리사2'로 우승해 상금 3억원을 거머쥔 최강록 셰프가 출연하는 TEO 웹 예능 '식덕후'가 새롭게 돌아온다.TEO(테오) 유튜브 채널을 통해 공개되는 '식덕후(연출 채송이)'는 최강록 셰프가 일본의 식재료를 찾아 '덕후'처럼 파고드는 찐한 맛덕질 탐방기다. '흑백요리사' 시즌2 우승자로 화제를 모은 최강록 셰프가 출연해 가쓰오부시부터 고구마 소주, 정어리까지 다양한 식재료를 특유의 엉뚱하면서도 '덕후스러운' 시선으로 담아내며 주목을 받고 있다.공개된 3회 영상은 모두 100만 뷰를 돌파했으며, 단일 영상 최고 조회수는 285만 뷰를 기록하며 화제성을 입증했다. 특히 최강록 셰프와 남다른 케미를 자랑하는 강레오 셰프와 정호영 셰프가 직접 댓글을 남기며 팬들의 이목을 집중시키기도 했다.시청자들의 뜨거운 반응도 이어지고 있다. "장르가 최강록", "그동안 했던 모든 콘텐츠 중에 제일 신나 보임", "무해한 재미", "내면 깊은 곳에서 우러나오는 호감", "잔잔하니 밥 친구로 너무 좋다" 등 호평이 쏟아지며 다음 여정을 향한 기대감 또한 높아지고 있다.제작진에 따르면 19일(목) 저녁 6시 공개되는 4회부터는 일본 교토와 고베를 배경으로 한 새로운 탐방기가 펼쳐진다. 일본 본토 최남단 가고시마현에서 맛 탐방을 선보인 데 이어, 이번에는 교토와 고베에서 여정을 이어가는 것. 교토와 고베에서 어떤 식재료를 만나고, 또 어떤 이야기를 써 내려갈지 관심이 모인다.새롭게 공개된 포스터에는 교토와 고베를 배경으로 서 있는 최강록 셰프의 모습이 담겼다. 최 셰프 주변으로는 형형색색의 아기자기한 식재료 이미지가 둥둥 떠다니며 더욱 다채로운 맛 탐구를 기대하게 한다. 이번 여정에서 펼쳐질 찐한 맛덕질 탐방기에 대한 기대감도 한층 더해지고 있다.'식덕후' 4회는 2월 19일 저녁 6시 TEO 유튜브 채널에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr