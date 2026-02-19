사진 = '이게 바로 안선영' 채널 캡처

방송인 안선영이 성형 시술을 추천하며 한 발언이 온라인에서 논란이 되고 있다.안선영은 지난 18일 개인 유튜브 채널 '이게 바로 안선영'에 '지금까지 했던 시술 추천 vs 비추천 다 알려드려요'라는 제목의 영상을 게재했다.영상에서 안선영은 "집·차·여자의 공통점이 있다. 요즘은 남자도 마찬가지지만 사람이라고 치자"며 "이 세 가지의 공통점은 연식이 될수록 보수 비용이 많이 든다"고 말했다. 이어 "보수를 하기 전까지는 아무리 쓸고 닦아도 추하다"고 덧붙였다.또 그는 "이렇게 얘기하면 자랑이냐고 하겠지만 직업 특성상 소득의 5~10% 정도는 몸에 투자해야 한다고 생각한다"며 "감가상각이 일어나니까 어쩔 수 없다. 재투자해야 이 얼굴을 갖고 일할 것 아닌가"라고 밝혔다.연예인으로서 관리의 필요성을 강조한 취지였지만, 영상 공개 이후 온라인 반응은 엇갈렸다. "솔직해서 멋있다", "유익하다"는 반응이 있는 반면, 여성을 사물에 비유한 표현이 부적절하다는 지적도 이어지고 있다.특히 집과 차에 빗대 여성의 외모를 '연식'과 '보수 비용'으로 설명한 점이 논란의 핵심으로 꼽힌다. 일부 누리꾼들은 해당 발언이 여성의 가치를 외모와 유지 비용에 한정 짓는 듯한 인상을 준다고 비판했다. 또 "보수를 하기 전까지는 아무리 쓸고 닦아도 추하다"는 표현 역시 외모 중심적 사고를 강화할 수 있다는 우려가 제기됐다.논란이 확산되자 채널 제작진은 일부 비판 댓글을 삭제했다. 제작진은 "출연자가 보았을 때 불쾌할 소지가 있는 내용은 삭제하고 있다"고 설명했다. 이에 따라 안선영의 해당 발언을 비판한 댓글은 찾아보기 어려운 상태다.한편 안선영은 개그우먼 출신 배우로 '차달래 부인의 사랑', '다시 뜨거워지고 싶은 애로부부' 등에 출연하며 활동해왔다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr