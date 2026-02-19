유명 여배우, '도촬' 폭로 당했다…"영상은 빙산의 일각, 심한 것 많아" ('라스')[종합]

사진=텐아시아DB

배우 최대철이 엄지원의 '도촬'(도둑 촬영')을 폭로했다.지난 18일 방송된 MBC 예능 '라디오스타'는 '2026년 엄지 척! 이 설의 끝을 잡고' 특집으로 엄지원, 최대철, 가수 김조한, 명예영국인 백진경이 게스트로 출연했다.이날 최대철은 드라마 '독수리 5형제를 부탁해!'로 호흡을 맞췄던 엄지원의 취미에 대해 "도촬하는 게 있다 "고 밝혔다.최대철은 "술 취한 모습 같은 걸 잘 찍는다. 언제 찍었는지도 모르는 영상이 단체방에 올라오더라. 그래서 지워달라고 부탁을 했었다. 본인은 안 취한 상태로 자연스럽게 영상을 찍는다"고 말했다.이에 엄지원은 "그냥 대놓고 찍는데 취해서 모르는 것"이라고 해명하며 "제가 올린 영상은 빙산의 일각이다. 더 심한 것도 많다"고 말했다. 이어 엄지원은 "저는 술을 잘 마시는데, 조절을 잘해서 잘 안 취하는 것"이라고 설명했다.엄지원은 '독수리 5형제를 부탁해!'에 함께 출연했던 김동완 때문에 혀를 뚫은 일화를 밝히기도 했다. 그는 김동완에 대해 "연기자들 사이에서 만물박사다. 약, 병원 등 모르는 게 없다"고 밝혔다.이어 "어느 날 김동완이 혀를 뚫어서 피를 뽑고 왔다더라. 그래서 피부가 맑아지고 컨디션이 좋아졌다고 했다. 그때 제가 너무 힘들었던 상황이라 바로 그 병원에 갔다"며 "혀를 뒤집어서 바늘로 찌른다. 어혈을 빼는 거다. 어혈이 나오는 걸 보는데 무섭기도 한데 쾌감이 있었다"고 말했다.이에 최대철은 "갔다 오더니 '신세계야. 머리가 하나도 안 아파' 하더라. 그래서 저도 가서 똑같이 했다"고 밝혔다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr