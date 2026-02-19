클유아 장여준/ 사진=텐아시아 DB

그룹 클로즈 유어 아이즈 장여준이 횡문근 융해증 진단을 받았다.클로즈 유어 아이즈 소속사 언코어는 19일 공식 입장을 내고 "장여준은 최근 컨디션 이상을 느껴 병원을 방문했으며, 정밀 검사 결과 '횡문근 융해증' 진단을 받았다"고 밝혔다.이어 "의료진 소견에 따르면 입원 치료 및 경과 관찰이 필요한 상태로 판단돼, 약 일주일간 입원 치료를 진행할 예정"이라고 전했다.이에 따라 장여준은 금주 예정된 스케줄에 부득이하게 불참하게 됐다. 소속사는 "팬 여러분의 너른 양해 부탁드린다"며 "당사는 아티스트가 충분한 휴식과 치료를 통해 빠르게 회복할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.횡문근융해증은 근육이 괴사되면서 세포 안에 있는 근육 성분이 혈액으로 방출되는 질환이다.한편, 장여준이 속한 클로즈 유어 아이즈는 지난해 4월 JTBC 오디션 프로그램 '프로젝트 7'을 통해 결성된 보이그룹이다.안녕하세요.UNCORE 입니다.당사 소속 아티스트 CLOSE YOUR EYES 멤버 장여준의 건강 상태 및 향후 일정 관련하여 안내드립니다.장여준은 최근 컨디션 이상을 느껴 병원을 방문하였으며, 정밀 검사 결과 '횡문근 융해증' 진단을 받았습니다.의료진 소견에 따르면 입원 치료 및 경과 관찰이 필요한 상태로 판단되어, 약 일주일간 입원 치료를 진행할 예정입니다.이에 따라 금주 예정된 스케줄은 부득이하게 불참하게 되었음을 안내드리오니, 팬 여러분의 너른 양해 부탁드립니다.관련 상세 사항은 각 판매처를 통해 전달드릴 예정입니다.당사는 아티스트가 충분한 휴식과 치료를 통해 빠르게 회복할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.감사합니다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr