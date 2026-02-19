'하정우♥' 차정원, 파워 인플루언서인데 공짜 노리나…"부모님께 당장 사드리고 싶어"

배우 겸 인플루언서 차정원(36)이 속마음을 표출했다.차정원은 지난 18일 자신의 인스타그램 스토리에 "나 처음인데 이렇게 좋은 거 처음 알았어"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 차정원이 한 안마 브랜드 C사의 기기에 누워 마사지를 받고 있는 모습. 특히 그는 "부모님 집에 당장 사드리고 싶다"며 속마음을 내비치기도 해 눈길을 끌었다.한편 차정원은 배우 하정우(49)와 열애 중이다. 차정원은 2012년 영화 '무서운 이야기'로 데뷔했다. 이후 드라마 '그녀는 예뻤다', '수요일 오후 3시 30분', '당신이 잠든 사이에', '특별근로감독관 조장풍', '유별나! 문셰프'와 영화 '폭락' 등 작품에 출연했다. 현재는 유튜브를 비롯해 패션과 뷰티 인플루언서로 활동하며 젊은 여성들에게 많은 인기를 받고 있다.하정우는 2003년 데뷔해 영화 '추격자', '항해', '범죄와의 전쟁: 나쁜놈들 전성시대', '베를린', '암살', '신과함께' 시리즈 등에 출연했다. '롤러코스터', '허삼관', '로비', '윗집 사람들' 등 연출작을 직접 선보이기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr