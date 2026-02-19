'하정우♥' 차정원, 파워 인플루언서인데 공짜 노리나…"부모님께 당장 사드리고 싶어"

배우 겸 인플루언서 차정원(36)이 속마음을 표출했다.
차정원은 지난 18일 자신의 인스타그램 스토리에 "나 처음인데 이렇게 좋은 거 처음 알았어"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진 속에는 차정원이 한 안마 브랜드 C사의 기기에 누워 마사지를 받고 있는 모습. 특히 그는 "부모님 집에 당장 사드리고 싶다"며 속마음을 내비치기도 해 눈길을 끌었다.
한편 차정원은 배우 하정우(49)와 열애 중이다. 차정원은 2012년 영화 '무서운 이야기'로 데뷔했다. 이후 드라마 '그녀는 예뻤다', '수요일 오후 3시 30분', '당신이 잠든 사이에', '특별근로감독관 조장풍', '유별나! 문셰프'와 영화 '폭락' 등 작품에 출연했다. 현재는 유튜브를 비롯해 패션과 뷰티 인플루언서로 활동하며 젊은 여성들에게 많은 인기를 받고 있다.
하정우는 2003년 데뷔해 영화 '추격자', '항해', '범죄와의 전쟁: 나쁜놈들 전성시대', '베를린', '암살', '신과함께' 시리즈 등에 출연했다. '롤러코스터', '허삼관', '로비', '윗집 사람들' 등 연출작을 직접 선보이기도 했다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
