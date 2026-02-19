사진=텐아시아DB

인플루언서 최준희가 추모공간 앞 웨딩화보 촬영 논란에 대한 해명과 함께 무단 유출에 대한 분노를 표했다.18일 최준희는 개인 SNS를 통해 "일본에 자주 촬영 나가시는 한국 작가님이 지정해서 찍어주신 건데 그 큰 도쿄에서 내가 어찌 알았겠냐"며 "애초에 오피셜적으로 공개한 적이 없는데 기자님이 무단으로 가져가서 사용하신 사진 중 하나일 뿐"이라는 입장을 보였다.문제의 화보에는 빼곡한 석상 앞에서 미소짓고 있는 최준희 커플의 모습이 포착됐다. 일부 누리꾼들은 사진 속 장소가 '미즈코쿠요우'(미즈코 공양)로 추정된다는 의견을 제시했다.미즈코쿠요우는 유산·낙태·사산 등으로 태어나지 못한 아기를 기리는 공양 장소로 알려져 있다. 이에 온라인 상에서는 추모의 공간이 화보 촬영지로 적절치 않다는 지적이 나왔다. 일각에서는 이같은 장소에서 웨딩화보를 찍은 것을 두고 "소름 끼친다"는 반응이 나왔다. 다만 해당 장소가 실제로 의식을 진행하는 곳인지, 촬영 전 별도의 설명이 있었는지는 확인되지 않았다.그는 "일본에서는 이곳에서 사진을 찍는 게 금기시 되어있긴 하다. 해당 사진은 아쉽지만 삭제하시는 게 좋을 것 같다"는 누리꾼의 댓글에 "삭제고 나발이고 내가 올린 적이 없다"며 억울한 심정을 드러냈다. 이어 최준희는 사진 작가와 나눴던 메신저 내용을 첨부해 해당 장소가 어떤 의미인지 전혀 인지하지 못했음을 강조했다.해당 대화에서 사진작가는 "제가 촬영 동선을 잡고, 동네 정보를 정리해서 이번주 내로 보내드리겠다"며 촬영 장소 선별을 전담했다. 최준희는 "내가 어떻게 알았겠냐. 전혀 몰랐다"며 "미국 처돌이라 일본 문화에 전혀 몰랐어서 죄송하다"고 덧붙였다.한편, 최준희는 故 배우 최진실의 딸이다. 그는 지난 16일 개인 SNS에 웨딩사진과 함께 글을 게재해 결혼 소식을 알렸다. 최준희는 오는 5월 16일 11세 연상의 비연예인과 결혼식을 올릴 예정이다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr