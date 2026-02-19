에이티즈/ 사진 제공 = KQ엔터테인먼트

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 미국 빌보드 차트를 휩쓸었다.에이티즈는 지난 6일 발매한 미니 13집 '골든 아워 : 파트 4(GOLDEN HOUR : Part.4)'로 미국 빌보드 차트(2월 21일 자)를 장악하며 존재감을 보여줬다.에이티즈의 미니 13집은 메인 차트인 '빌보드 200'에서 3위를 기록, 발매 첫 주 미국에서의 최대 음반 판매량을 경신하며 커리어 하이를 달성했다. 같은 차트 1위에 올랐던 미니 11집 최고 기록을 뛰어넘어 쟁쟁한 아티스트 사이 높은 순위에 등극했다. 에이티즈는 '톱 앨범 세일즈', '톱 커런트 앨범 세일즈', '월드 앨범'에서 모두 정상에 안착했고, '빌보드 아티스트 100' 또한 3위에 이름을 올리며 '톱 클래스' 위상을 뽐냈다.타이틀곡 '아드레날린(Adrenaline)'은 '월드 디지털 송 세일즈' 1위, '댄스 디지털 송 세일즈' 1위, '핫 댄스/팝 송즈' 10위로 진입했다. 수록곡 '나사(NASA)'와 '고스트(Ghost)'가 '월드 디지털 송 세일즈'에서 각각 7위와 10위에 오르는 등 세부 차트에서도 두각을 나타내며 음원과 음반을 아우르는 인기를 자랑했다.지난 16일 공개한 수록곡 '나사' 퍼포먼스 비디오 또한 반응이 뜨겁다. 해당 영상은 공개 직후 유튜브 뮤직비디오 트렌딩 월드와이드 1위, 24시간 내 가장 많이 본 비디오 1위, 유튜브 비디오 트렌딩 월드와이드 2위를 기록하는 등 다양한 국가 및 지역의 유튜브 트렌딩에 올랐다.에이티즈는 오는 22일 싱가포르에서 아시아·호주 투어 '인 유어 판타지(IN YOUR FANTASY)'를 개최하며, 3월 3일 멜버른, 6일 시드니, 14일 마닐라, 22일 쿠알라룸푸르, 28일 마카오, 4월 4일 방콕에서 항해를 이어간다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr