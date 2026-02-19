'임신 6개월' 남보라, 고위험 산모였다…산부인과 검진서 울컥 "심장 소리에" ('편스토랑')

사진제공=KBS

현재 임신 6개월인 남보라가 긴장된 마음으로 산부인과를 찾는다.오는 20일 방송되는 KBS2 예능 ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)에서는 13남매 맏딸이자 ‘콩알이 엄마’ 남보라가 친정엄마와 함께 뱃속 콩알이를 만나러 간다. 어느 때보다 긴장한 딸 남보라와 13명을 낳았지만 손주는 처음이라 더 긴장한 친정엄마의 이야기에 이목이 쏠린다.이날 공개되는 VCR 속 남보라는 콩알이의 검진일에 맞춰 친정엄마와 함께 산부인과를 찾았다. 남보라는 평소와 달리 긴장감을 감추지 못했다. 이날은 콩알이의 중요한 검사 결과를 듣는 날이었다. 남보라가 “정말 중요한 검사다. 모든 산모들이 떨려 하는 첫 번째 관문”이라며 해당 검사의 중요성을 강조했다.먼저 남보라와 친정엄마는 초음파 검사실로 향했다. 콩알처럼 작아서 ‘콩알이’라는 태명이 붙었지만, 초음파 영상 속 콩알이는 손가락의 움직임까지 잘 보일 정도로 쑥쑥 자란 모습이었다. 우렁찬 콩알이의 심장소리에 남보라는 “심장 소리는 들을 때마다”라며 울컥하자 13남매를 출산하느라 100번도 넘게 초음파 영상을 본 친정엄마의 눈시울도 붉어졌다고.중요한 검사를 앞두고 담당 의사는 “나이 때문에”라며 남보라가 올해 38세로 고위험 산모로 분류되는 점을 다시 한번 알렸다. 그리고 중요한 목덜미 투명대 검사가 이어졌다. 염색체 이상, 심장기형 이상 등을 확인하는 검사라고. 남보라와 친정엄마가 함께 불안해하고 긴장하며 기다린 콩알이의 검사 결과는 어떻게 나왔을지 이목이 쏠린다.이날 ‘편스토랑’ 스페셜 MC로 출격한 트로트 황태자 김용빈이 남보라와 뱃속 콩알이를 위한 특별한 노래를 선물했다. 남보라와 콩알이에게 딱 맞는 노랫말은 물론 특별한 덕담까지 남겼다고. ‘편스토랑’ 식구들 모두가 한마음으로 응원한 남보라와 콩알이의 이야기는 이날 오후 8시 30분 방송되는 ‘신상출시 편스토랑’에서 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr