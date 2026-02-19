사진=텐아시아DB

사진제공=tvN

'차가네' 차승원이 "안 될 것 같다"라며 소스 개발 중단을 선언한다.19일 방송되는 tvN 예능 '차가네' 7회에서는 차가네 조직의 도쿄 출장 마지막 여정이 펼쳐진다. 이와 함께 신사업의 방향을 모색하기 위한 또 다른 출장이 시작되며 흥미를 더할 전망이다.도쿄에서는 더욱 깊이 있는 매운맛 연구가 펼쳐지며 시청자들의 이목을 집중시킨다. 특히 차가네 조직의 조력자로 도쿄 현지에서 오마카세 맛집을 운영 중인 추성훈의 동생 추정화가 깜짝 등장해 모두를 놀라게 한다. 일본의 매운맛 킥을 고민하던 추성훈이 동생 부부에게 직접 SOS를 친 것. 이어지는 일본의 온갖 매운맛 속에서 아이디어를 찾을 수 있을지 궁금증을 자아낸다.차승원, 추성훈, 토미, 대니구는 일본에서의 마지막 밤을 맞아 최후의 연구에 올인한다. 그러나 잡힐 듯 잡히지 않는 매운맛 연구에 현장은 점점 미궁 속으로 빠져들고, 급기야 차승원은 "답이 없다", "소스는 안 될 것 같다"라며 포기를 선언해 긴장감을 고조시킨다.이와 함께 가슴 속에 품어왔던 차승원의 은밀한 계획도 윤곽을 보인다. 기존 소스 대신 한국의 대표 매운맛, 김치로 노선을 틀며 신사업에 도전장을 내민 것. 차승원의 새로운 비전을 위해 막내즈 딘딘과 대니구가 지원사격에 나설 예정으로, 차승원은 협력 업체에서 김치 연구를 시작하며 계획을 구체화한다. 특히 보조로 나선 동생들은 "걸리면 끝장이다"라면서도 보스의 김치 양념에 몰래 손을 대기 시작, 과연 완전 범죄를 꿈꾸는 이들의 작전이 성공할 수 있을지 호기심을 자극한다.태국과 일본 출장을 잇는 새로운 출장지도 공개된다. 보스 차승원은 출장 출발 전부터 "조짐이 벌써 안 좋다"며 긴장하지만 이도 잠시, 2인자 추성훈과 매운맛 티키타카를 이어가며 현장을 뜨겁게 달군다고. 어느덧 연구의 막바지를 향해 달려가는 차가네 조직이 새로운 출장지에서 신사업의 단초를 찾을 수 있을지 기대가 쏠린다.'차가네' 7화는 이날 오후 8시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr