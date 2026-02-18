사진제공=JTBC

배우 한지민이 드라마 '미혼남녀의 효율적 만남'에서 배우 박성훈과 핑크빛을 그린다.오는 28일 방송되는 JTBC 새 토일드라마 '미혼남녀의 효율적 만남'이 하이라이트 영상을 공개하며 이의영(한지민 분), 송태섭(박성훈 분), 신지수(이기택 분) 사이에 달콤하고도 매콤하게 벌어질 삼각관계 로맨스를 예고했다.흠잡을 데 없는 이의영의 업무 일상으로 시작한 하이라이트 영상은 "남자친구 없잖아요?"라는 주변인의 한마디로 그녀가 연애에서만큼은 난관을 겪고 있음을 보여준다. 이어 축의금 회수 가능성이 희박하다며 결혼식에 가지 않겠다는 어머니의 말과 연애를 안 하니 일밖에 할 게 없지 않냐는 상사의 발언, 자만추(자연스러운 만남 추구)를 고집하는 이의영을 향한 절친의 타박까지 더해져 그녀의 마음이 어지럽혀진다.이후 상황을 타개하기 위해 소개팅을 선택한 이의영은 인만추(인위적인 만남 추구) 역시 녹록지 않다는 현실을 곧장 마주한다. 잘 먹냐고 묻더니 정작 본인이 더 잘 먹는 남자 1호, 탁자를 두드리며 "여친 합격"을 선언하는 남자 2호, 산책 도중 갑자기 자신을 뮤즈라고 칭하는 남자 3호까지 각양각색 소개팅남들의 퍼레이드가 이의영을 단숨에 지치게 만든 것.그렇게 인만추마저 포기하려던 순간, 예상치 못한 두 남자가 등장하며 이의영의 마음에 다시 희망이 스친다. 목공 스튜디오 HOME의 대표로 자신을 소개한 송태섭은 좋아하는 일에는 효율을 따지지 않는다고 밝히는가 하면 "결혼을 전제로 한 만남에 동의하느냐"고 묻는 직진 발언으로 이의영을 심쿵하게 만든다.이에 반해 연극배우 신지수는 자유롭게 인생을 즐기는 모습으로 시선을 사로잡는다. 이의영에게 대뜸 술을 마시러 가자고 제안하는 것은 물론 자신의 오토바이에 이의영을 태워주며 속 시원한 드라이브를 경험하게 해준다. 신지수의 돌발적인 매력은 이의영에게 예측 불가한 설렘을 안긴다.이토록 상반된 성향을 가진 두 사람의 대면도 강렬한 인상을 남긴다. 일부러 신지수 앞에서 이의영과 키스한 사실을 흘리듯 언급하는 송태섭과 그를 향해 쑥맥 같다며 도발하는 신지수 사이에서 불꽃 튀는 신경전이 펼쳐진다.'미혼남녀의 효율적 만남'은 네이버웹툰 '미혼남녀의 효율적 만남(작가 타리)'을 원작으로 하며 28일 오후 10시 40분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr