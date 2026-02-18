사진=성백현, 안지현 SNS 캡처

사진=SNS 갈무리 성백현은 티빙 오리지널 '환승연애4' 최종선택에서 전 연인 박현지가 아닌 최윤녕을 선택해 화제를 모았다. 최윤녕은 프로그램 종영 이후 본지와의 인터뷰에서 성백현과의 관계에 대해 "좋은 오빠·동생 사이"라고 밝힌 바 있다. 이런 가운데 성백현의 열애설이 불거지자 두 사람의 결별 여부를 두고도 대중의 관심이 쏠리고 있다.



안지현은 우리나라 축구팀 수원FC와 대만 야구팀 TSG 호크스 등에서 활동하며 이름을 알린 인기 치어리더다. 현재 한국과 대만을 오가며 활발한 활동을 이어가고 있다.



정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

'환승연애4' 출연진 성백현과 치어리더 안지현의 열애설이 불거졌다.최근 온라인 커뮤니티를 중심으로 성백현과 안지현의 열애설이 제기됐다. 열애설은 안지현의 SNS 프로필로 추정되는 사진에서 시작됐다. 해당 사진에는 두 사람이 나란히 서서 다정한 포즈를 취하고 있는 모습이 담겼다.여기에 안지현의 SNS 프로필로 추정되는 사진에 '♥+50', 'D-11 ♥BH♥', 'D-262 ♥BH♥' 등 기념일로 보이는 문구가 남겨져 있어 실제 연인 관계가 아니냐는 추측이 확산되고 있다.