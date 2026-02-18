사진=텐아시아DB

박보검, 이상이, 곽동연의 따뜻한 진정성에 '보검 매직컬'이 매회 화제를 이어가고 있다.tvN 예능 '보검 매직컬'은 이용사 국가자격증을 보유한 박보검을 중심으로 시골 마을에서 펼쳐지는 마법 같은 이야기를 담은 프로그램이다. 한편 '보검 매직컬'은 금요 예능 화제성 1위에 이어 프로그램 관련 영상 누적 조회수 1억 뷰를 돌파하며 흥행 중이다. 이에 힘입어 18일 tvN에서는 설 연휴를 맞이해 '보검 매직컬' 1회, 2회, 3회를 연속 방송한다.한편 '보검 매직컬'은 겨울이라는 시즈널리티 특성을 극대화하며 편안한 즐거움을 선사하고 있다. '보검 매직컬' 원장 박보검의 첫 출근날부터 흩날리는 눈송이, 따뜻한 온돌이 있는 사랑방, 곽동연이 정성으로 구운 김이 모락모락 나는 붕어빵 등 한국의 겨울을 떠올리면 생각나는 풍경과 음식 등이 보는 재미를 선사하는 것.특히 SNS상에서는 매회 긍정적인 댓글이 이어지며 '보검 매직컬'의 선한 영향력을 실감케 한다. "삼 형제가 다 진심으로 임해서 더 좋다", "세상 무해한 예능", "힐링인 줄 알았는데 오디오 빌 틈 없이 웃기다" 등 도파민과 웃음이 가득한 '보검 매직컬'만의 매력 포인트가 입소문을 타며 화제를 더하고 있다.'보검 매직컬'은 이날 오후 1시 40분부터 1~3회가 연속 방송되며 오는 20일 오후 8시 35분에 4회가 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr