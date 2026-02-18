사진=텐아시아DB

사진=TV CHOSUN

TV CHOSUN

TV CHOSUN '아빠하고 나하고 시즌3'에서 설 명절을 맞아 전수경이 97세 아버지가 있는 6·25 참전유공자 모임에 함께한다. 또 전현무X한혜진X현주엽X전수경X수빈이 '명절 잔소리'에 대한 경험담을 대방출한다.18일(수) 방송되는 '아빠하고 나하고 시즌3'에는 97세의 고령에도 흥 많은 일상으로 화제를 모은 전수경의 아버지가 등장한다. 1930년생이지만 시력도, 청력도, 체력도 젊음 그 자체인 전수경의 아버지는 자신이 부회장으로 있는 6·25 참전유공자 사무실을 찾는다.평균 나이 95세의 회원들이 모인 자리에서 전수경의 아버지는 “팔씨름 한 번씩 하자"며 건강 체크를 위한 특별 대결을 제안했다. 이에 유공자 모임 회장은 “이 양반이 1등이야"라며 98세 최고령자를 가리켰다. 그러자 97세 전수경의 아버지는 “한 번 해보자. 나는 그냥은 안 한다. (돈이) 걸려야지"라며 도발했고, 아우의 도발에 98세 참전 용사는 당황하다가도 “5만 원만 걸어볼까?"라며 대결을 받아들였다.1929년생 참전 용사와 1930년생 전수경의 아버지는 자리까지 옮기며 제대로 팔씨름 세팅에 들어갔고, 다른 90대 참전 용사들과 81세 막내 사무국장까지 팔씨름에 시선을 집중했다. 그 모습에 한혜진은 “갑자기 초등학생들 같다"며 90대 회원들의 어린이들 뺨치는 다툼 현장에 빵 터졌다. '아빠하고 나하고'에서만 볼 수 있는 광경에 스튜디오도 초미의 관심이 집중됐다.이날 참전 용사 사무실에는 전수경이 방문해 국가 유공자를 위한 설 선물을 전달한다. 딸의 등장에 전수경의 아버지는 어깨가 하늘 높이 솟았다. 전수경이 선물을 전달하자 회원들에 입가에도 환한 미소가 지어졌다. 94세 어르신이 직접 타 주는 커피를 마시게 된 전수경은 미안함과 고마움에 어쩔 줄 몰라 하는 모습으로 웃음을 자아냈다. 또 참전용사들은 군번 없이 참전한 '비정규군'에 얽힌 씁쓸한 비화를 들려주었고 전수경은 그런 이야기에 아버지를 대입하며 착잡한 심경을 드러냈다. 눈물 없이 들을 수 없는 참전 용사들의 6·25 전쟁 당시의 생생한 경험담은 본방송에서 공개된다.스튜디오에서도 설을 맞아 '명절 잔소리'에 대한 경험담이 대폭발했다. 전현무는 “명절 하면 잔소리를 빼놓을 수 없다. 제일 듣기 싫은 잔소리가 뭐냐"고 물었다. 이에 현주엽은 “어머니께서 잔소리를 좀 하신다. 뚱뚱하니까 살 빼라고 했는데 지금은 너무 빠져서 찌우라고 한다. 잔소리가 끝이 없다"고 답했다.전현무는 “저도 똑같다. 이제 결혼 얘기는 거의 없는데… 집에 가면 밥이랑 과일을 살벌하게 많이 주신다. 다 먹고 배 두드리고 있으면 '배가 그게 뭐니. 운동 좀 해라. 살 빼라'고 한다. 엄마가 많이 줘서 그렇다고 하면 '집에서 먹는 건 안 찐다'고 하신다. 말이 하나도 안 된다"며 툴툴거려 웃음을 자아냈다. 앞서 지난 10일 불법 시술 의혹에 휩싸인 일명 '주사 이모'가 자신의 SNS에 전현무를 겨냥한 듯한 게시물을 올렸다가 삭제해 이슈가 됐다. A씨는 “사람이 한 번 죽다 살아나 보니 생각이 많이 달라졌다"며 “조용히 있는다고 해서 제 잘못이 사라지는 것도 아니겠지만, 그렇다고 사실이 아닌 것까지 제가 감당해야 할 이유는 없다"고 적으며 전현무의 사진을 함께 올려 저격 의혹에 휩싸였다. 이후 전현무는 대응하지 않고 침묵했다.한혜진도 “지금까지도 방송에 조금 안 보이면 '왜 안 나오냐', '요새 안 보이던데 뭐하냐' 이런 이야기 많이 하신다"며 명절 잔소리 스트레스를 격하게 공감했다.설 명절을 맞아 97세 아버지가 속한 6·25 참전유공자 모임을 찾아온 딸 전수경과 국가유공자 아버지의 이야기는 18일 수요일 밤 10시 방송되는 '아빠하고 나하고 시즌3'에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr