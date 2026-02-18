사진=텐아시아DB

배우 조정석이 '틈만나면,'에서 배우 유연석(43)에게 명절 덕담을 건넸다.지난 17일 방송된 SBS 예능 '틈만 나면,' 설 특집에는 배우 정상훈, 지예은이 출연해 방송인 유재석, 유연석과 호흡을 맞췄다.첫 번째 틈 미션 성공 후 이북 음식 전문점에서 식사를 마친 이들은 잠시 휴식을 취하기 위해 카페로 향했다. 메뉴를 기다리던 중 정상훈은 최근 득녀 소식을 알린 조정석과 통화를 나눴다. 휴대폰을 넘겨받은 유재석은 "둘째가 너무 예쁘다. 축하한다"라며 조정석의 둘째 출산을 축하했다. 이에 조정석은 "너무 고맙다. 형이 제일 먼저 연락해 주셨다. 역시 재석이 형"이라고 웃으며 말했다.이후 조정석은 유연석에게 안부를 전했다. 조정석은 "너도 얼른 결혼해야지. 비밀로 연애하지 말고"라며 의미심장한 말을 건넸다. 이에 유연석은 "우리 큰아버지도 안 하는 얘기다"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr