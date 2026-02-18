사진=텐아시아DB

'옥탑방의 문제아들'에서 윤유선-이성호 부부가 티격태격하는 모습을 보이자 김종국, 주우재, 양세찬이 가정 평화 수호대를 결성해 웃음을 안긴다.오는 19일 방송되는 KBS2 예능 '옥탑방의 문제아들' 303회에서는 연예인 최초 법조인 부부로 유명한 52년 차 배우 윤유선과 전 서울중앙지방법원 판사 이성호의 첫 부부 동반 토크쇼 2부가 방송된다.윤유선-이성호 부부 편 2부에서는 더욱 화끈해진 부부 공방전이 펼쳐진다. 앞서 "재판하며 별별 사람 다 봤지만 제일 악성 민원인이 내 부인", "20년 동안 가슴에 맺힌 걸 미처 다 말할 수 없다" 등 뒷일을 생각 하지 않는 위험 발언(?)들로 MC들의 심장을 철렁하게 했던 이성호가 더욱 필터 없는 행보로 윤유선을 뒷목 잡게 하는 것. 뿐만 아니라 과거 이성호가 담당했던 어금니아빠 사건 재판 비하인드 스토리부터, 판사 생활의 이면들을 허심탄회하게 공개한다.이 가운데 남편의 입장에 과몰입한 김종국, 주우재, 양세찬이 이성호의 폭주를 막고 후환(?)을 최소화하기 위해 가정 평화 수호대를 결성한다. 특히 주우재는 이성호가 "나에게 제일 어려운 난제는 아내다", "아내는 정말 천사다. 다른 사람한테는" 등의 폭탄 발언들을 이어가자 "내가 최근 본 사람 중 제일 지독하시다"라며 자중을 요구해 웃음을 자아낸다.현실을 자각한 이성호는 급하게 아내 칭찬을 쏟아내며 수습하는데, 가정 평화 수호대가 입을 모아 "형님 제발 그만"을 외쳐 주변을 웃음바다로 만든다. 가정 평화 수호대 김종국, 주우재, 양세찬이 고삐 풀린 남편 이성호의 폭주를 막을 수 있을지 궁금증이 쏠린다.'옥탑방의 문제아들'은 매주 목요일 오후 8시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr