이미지 크게보기 사진 = tvN STORY '이호선 상담소'

이미지 크게보기 사진 = tvN STORY '이호선 상담소'

'이호선 상담소' 워킹맘 아내가 남편에게 들은 폭언을 폭로해 충격을 안겼다.17일 방송된 tvN STORY '이호선 상담소'에서는 '저를 무시하는 남편 때문에 괴로워요'라는 주제로 사연이 펼쳐졌다.이날 방송에서 사연 속 아내는 라이브 커머스 일을 하며 24개월 아들을 양육 중이라 밝혔다. 남편은 아내에게 "네가 하는 게 뭐가 있냐", "일머리가 없다", "네가 시간을 진짜 못 쓴다"며 "돈 좀 번다고 대가리가 컸다"고 말했다고 했다.특히 상처받아 우는 아내에게 "왜 질질 짜냐"며 더 화를 내 패널들을 경악케 했다.이어 아내는 "일도 육아도 열심히 한다고 생각하는데 시어머니를 모시고 살다 보니 육아를 함께하고 있음에도 남편은 '너는 육아를 정말 편하게 한다'고 말한다"고 토로했다."싸운 뒤 부부관계로 화해하는 방식이 과연 맞는지 모르겠다", "말은 안 하다가 밤에만 만난다"며 아내는 부부 싸움 후 화해 방식에 대한 폭로도 이어갔다.이에 이호선은 "이 집의 가장 큰 문제는 다툼이 생겼을 때 부부관계로 종결된다는 점"이라며 "이 부부에게는 그것이 필요충분조건처럼 작동하고 있다"며 "남편은 몸으로 문제를 풀며 아내를 장악하는 효과도 있다"고 일침 했다.부부의 갈등 이면에는 49년 노모의 독박 육아가 자리 잡고 있었다. 노모가 하루 8~10시간 이상 손주를 돌보는 상황에서 남편은 아내에게 "저녁 9시 이후 방송은 하지 마라", "여자는 육아에 전념하는 게 맞다"며 책임을 돌렸다.또한 남편은 "집에 오면 어머니 눈치를 보게 돼 아들로서 죄를 짓는 기분이 든다"고 덧붙였다.하지만 이호선 교수는 "아빠는 이틀을 쉬는데 어머니는 쉬지도 못한다"며 "아내가 일을 줄여야 어머니가 쉴 수 있다는 생각 자체가 오류"라고 돌직구를 던졌다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr