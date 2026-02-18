사진=텐아시아DB

사진=tvN '백사장3'

사진=tvN '백사장3'

사진=tvN '백사장3'

사진=tvN '백사장3'

사진=tvN '백사장3'

사진=tvN '백사장3'

사진=tvN '백사장3'

사진=tvN '백사장3'

'백사장3' 백종원이 매출 꼴찌를 기록했다.17일 방송된 tvN '세계 밥장사 도전기: 백사장3'에서는 프랑스 리옹에서 한판 고깃집을 운영하는 백종원, 유리, 이장우, 윤시윤, 존박의 모습이 그려졌다.이날 백종원이 야심 차게 계획한 'K-고깃집' 장사 1일 차 매출이 공개됐다. 매출은 798유로(129만원). 앞서 이탈리아 첫날 122유로, 스페인 첫날 389유로와 비교하면 2배 가까운 매출로 멤버들은 기뻐했다.백종원도 "해볼 만하다"고 자신감을 내비쳤지만, '10억 거리' 경쟁 가게 매출을 공개하며 분위기가 식었다. L식당은 2,900유로(471만원), B식당은 4,674유로(760만원)로 연매출 27억원, 한판집의 약 5.8배 높은 수치를 기록한 것.한판집의 양옆 가게인 수제 버거집 매출은 1750유로, 이탈리안 맛집도 850유로로 결국 백종원은 매출 꼴찌를 기록했다. 전날 테이블 영토 확보에서 패배한 존박을 향해 그는 "밖의 테이블 하나도 뺏기지 마"라고 경고해 눈길을 끌었다.연 매출 10억을 위해서는 7일간 2,067만원을 벌어야 하는 상황. 백종원은 돼지 껍데기, 고추장 삼겹살, 화전을 추가 메뉴로 선정해 매출 상승을 노렸다특히 5유로로 책정한 돼지 껍데기는 '미스터리 메뉴'로 정하고, '맞히면 공짜'라는 재미를 선사하기도 했다. 그러나 일부 손님은 "내 입맛에 안 맞는다" "맛이 없다" 등 부정적인 반응을 보였다. 정답을 맞힌 팀은 단 2테이블이었다.한편, 추가 사이드 메뉴 판매 전략으로 매출 상승이 기대되는 가운데, 다음 주 예고 편에서는 '치즈 닭갈비' 메뉴 출시 후 매출 추락 및 장사 중단 선언하는 백종원의 모습이 포착돼 기대감을 높였다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr