사진=SBS '틈만나면'

'틈만나면' 유재석이 'SNL' 섭외를 거절했다.17일 방송된 SBS 예능 프로그램 '틈만 나면,'에서는 배우 정상훈, 지예은이 '틈 친구'로 등장했다.이날 정상훈과 지예은은 'SNL' 섭외에 나섰다. 'SNL' 새 시즌을 앞두고 두 사람은 유연석을 향해 "SNL 시작하는 거 알고 있잖냐. 섭외 갔을 거"라고 설득했다."저희가 캐스팅 디렉터"라고 밝힌 지예은은 유재석에게도 즉석 러브콜을 보냈다. 그러나 유재석은 "전 못 나가요"라며 단칼에 섭외를 거절했다. 그러면서 "괜히 '생각해 볼게' 이런 거 안 된다. 서로 바쁘니까"라고 거절 노하우를 전했다.정상훈과 지예은의 관계를 지켜보던 유재석은 "너희 둘 SNL 할 때 대화 없었지?"라고 물었다. 정상훈은 "'SNL' 할 때 아침 9시에 모여서 회의를 시작한다. 그때부터 머리 굴리는데, 사담 나눌 시간이 없다"고 털어놨다.이에 유재석은 "콩트가 원래 어렵다. 살리기 어렵다"며 공감했고, 지예은은 "못 살리면 자괴감 든다. 'SNL은' 동료들은 못 살리면 '재밌었어' 이런 거 없다. 바로 배역이 바뀐다. 진짜 살벌하다"고 고백했다.한편, 유재석은 오프닝 때 나온 인기템 '두쫀쿠'(두바이 쫀득 쿠키)를 맛본 후 "저는 글쎄 모르겠다. 두쫀쿠는 잘 안 맞는다"고 솔직하게 이야기했다. 그러면서 "명절 때 조카들은 좋아하겠지만, 어른들은 '이게 뭐야' 하고 조금 떼먹어 보고 '내 입맛에는 안 맞는다'고 할 것"이라고 말했다.명절 계획을 묻자 유연석은 "'언제 결혼하니' 잔소리 때문에, 설에는 조카들 만나서 챙기려고 한다. 이제 세뱃돈 받기보다 줄 나이"라고 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr