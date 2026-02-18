사진=텐아시아DB, 충주시 유튜브 캡처
최근 충주시 홍보대사로 임명된 배우 박정민이 방송 중 충주맨의 퇴사를 언급했다.

지난 17일 방송된 KBS 쿨FM '오마이걸 효정의 볼륨을 높여요'에는 영화 '휴민트'에 출연한 배우 박정민이 게스트로 출연했다.

이날 박정민은 "충주시 홍보대사 되신 걸 축하드린다"라는 한 청취자의 메시지에 "충주맨 덕분에 (충주시) 홍보대사가 됐다. 충주맨이 나에게 충주시 홍보대사를 시키고 본인은 사직서를 냈다"라며 웃어 보였다.

또 박정민은 "내가 (충주시 유튜브) 가서 그렇게 하고 (휴대폰에) 충주 마스코트 그립톡도 붙여놨는데 사직서를 냈다"라며 유쾌하게 반응했다
사진=충주시 유튜브 캡처
한편 지난 3일 박정민은 충주시 공식 유튜브 채널에 출연해 충주맨 김선태 주무관에게 '충주시 홍보대사' 위촉장을 받았다. 이날 박정민은 "본적이 충주다. 모든 식구가 다 충주에 계신다"라며 김선태 주무관의 충주시 홍보대사 제안을 흔쾌히 수락했다.

그러나 김선태 주무관은 지난 13일 돌연 퇴사 소식을 알려 충격을 더했다. 충주시에 따르면 김 주무관은 인사 부서에 사직서를 제출한 뒤 장기 휴가에 들어갔다. 그는 이달 말 퇴직을 앞둔 것으로 알려졌다.

정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

