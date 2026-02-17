아들 건강 악화에 미국행…오연수 "비행기값 비싸서 한 달 체류"

사진=오연수 유튜브

배우 오연수가 미국 한 달 체류 이유를 털어놨다.17일 오연수 유튜브 채널에는 'LA 게티빌라 반나절 관광 / 바닷가 하이킹'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 오연수는 "비행기 값이 비싸서 온 김에 한 달 있을 예정"이라면서 "관광객 모드로 미국 구경을 하려고 한다"고 밝혔다.LA 게티빌라에 방문한 그는 "예전에는 미술관, 갤러리 가는 걸 별로 안 좋아했다. '사지도 못하고 다른 사람이 그린 걸 뭐 하러 봐, 시간 아깝게' 생각이 들었는데, 나이 들고 사색을 즐기면서 작가의 의도, 생각을 파악하고 공간의 고요함을 즐기게 된 것 같다"고 털어놨다.그러면서 "많은 장소를 갈수록 세상이 얼마나 넓은지 깨닫고, 많이 알게 될수록 내가 얼마나 모르는지 갈 곳이 얼마나 않은지, 배울 것이 얼마나 많은지 깨닫게 되더라"고 덧붙였다.관광 후 오연수는 "저녁밥 해주러 집으로 돌아간다"고 밝혀 눈길을 끌었다. 친구와 하이킹하며 그는 "애들 학교 다닐 때는 여유가 없었는데, 이제는 여유롭게 다닐 수 있다"며 만족감을 드러냈다.슬하에 두 아들을 두고 있는 오연수는 "첫째는 첫째라 듬직하고, 믿음직스럽다. 둘째는 여전히 귀엽고, 어렸을 때부터 저랑 딱 붙어 있었다. 늦게까지 재워줘야 해서 '언제까지 내가 재워줘야 하니, 왜 이렇게 안 커' 생각했는데, 그때를 생각하면 하루하루 너무 소중했고 사랑스러웠고 재미있었다"고 회상했다.이어 "그 당시에는 하루하루 시간이 빨리 갔으면 했는데 이제 대학생, 성인, 군대까지 다녀온 아이지만 그날을 하루하루 추억하며 산다. 육아하는 분들은 나중에 그걸 느낄 거다. 하루하루가 너무 버겁고 힘들게 느껴지는 날이 있잖냐. 나중에는 그 하루가 소중하게 느껴질 것"이라고 조언했다.올해 바람으로 오연수는 "몸과 마음을 건강하게, 남보다 나 자신을 생각하고 아끼며, 하고 싶었던 것 하면서 살고 싶다. 나만의 속도와 방향을 유지하고 싶다"고 밝혔다.한편, 오연수는 앞서 "둘째 아들이 밥을 통 못 먹어서 몸이 안 좋아지는 바람에 같이 있어 주려고 왔다"고 미국행 이유를 밝힌 바 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr