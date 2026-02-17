사진 = '홍석천의 보석함' 유튜브 채널 캡처

조한결이 압도적인 피지컬과 외모를 가진 탓에 색다른 경험을 했다고 회상했다.방송인 홍석천이 운영하는 유튜브 채널 '홍석천의 보석함'에서는 '까치까치가 물어다 준 즐거운 한가위 보석 조한결'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 조한결에게 홍석천은 "사랑하는 사람이 있으면 그 집 앞에 기다리냐"고 물었다. 그러자 조한결은 정말 이해가 안 간다는 표정으로 "왜 기다리는 거냐"고 했다.홍석천은 "내 마음을 안 받아 줄 때 그럴 수 있냐"고 했고 조한결은 "아 짝사랑인 거냐"고 하더니 "전 그런 적은 없는 것 같다"고 했다. 이말에 홍석천은 "대부분 사랑을 거꾸로 받은 것"이라며 "조한결 집 앞에 한 기본 서너 명은 기다리는 거다"고 했다.이어 홍석천은 조한결에게 이상형을 물었다. 조한결은 "청순한 얼굴을 좋아하는 것 같다"며 "깔끔한 얼굴"이라고 했다. 계속해서 학창시절 인기가 어땠냐는 질문에 "엄청 그렇게 크게 인기가 있지는 않았고 그래도 어느정도 있었다"며 "저희 학교가 중학교와 고등학교가 붙어 있는데 누나들이 보러 온 적이 있다"고 했다.김똘똘은 "그러면 잘생긴 외모를 가지고 길거리에서 연락처를 따이거나 캐스팅을 당하거나 이랬던 적은 없으시냐"고 했다. 그러자 조한결은 "제가 사우나를 정말 좋아해서 사우나에서 탕에 친구랑 같이 있는데 시선이 느껴지는 거다"며 "노골적으로 너무 이렇게 보시니까 왜 보시지 하고 나가서 옷을 입으려고 하는데 입으려고 딱 하는데 남성분이 '저기요' 이렇게 하시는 거다"고 했다. 이어 "엔터회사라 하셔서 제가 회사가 있다 말했다"며 "근데 그때 나체였다"고 설명했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr