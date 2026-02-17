사진=텐아시아DB

'틈만나면' 지예은의 인성이 폭로됐다.17일 방송된 SBS 예능 프로그램 '틈만 나면,'에는 배우 정상훈, 지예은이 '틈 친구'로 등장했다.이날 지예은은 두쫀쿠(두바이쫀득쿠키) 흡입 후 작은 손거울로 미모를 체크했다. 유재석은 "거울 너무 작지 않냐. 얼굴 다 안 들어올 것 같은데"라며 놀렸고, 지예은은 "저 얼굴 요만하다. 정말 별로야. 여기 다 별로다"라고 지적해 웃음을 안겼다.'SNL' 시절부터 지예은을 지켜본 정상훈은 "예은이가 예전과 달라졌다"고 폭로했다. 이어 "예은이가 많이 스타가 됐잖냐. 주차장에서 대기할 때 갔더니, 차 창문만 내리고 '선배님' 하면서 아예 손만 내밀더라. 나도 모르게 손잡고 '잘 지냈어'라고 했다"고 이야기했다.당황한 지예은은 "오해하세요. 아니, 오해예요"라면서 "신발 신고 있었다. 급하게 인사드리려고 한 거다. 제 성격 아시잖냐"며 해명했다. 정상훈이 "만약 재석이 형이었으면?"이라고 묻자, 지예은은 "똑같다. 선배님 그거 자격지심이다"라고 저격해 폭소를 유발했다.버스 안에서 빈자리를 발견한 유재석은 "미안합니다. 난 조금 앉아야겠다"면서 유연석과 뒷자리에 앉았다. 홀로 남게 된 게스트 지예은을 보던 유연석은 보다 못해 출동했고, 수다를 떨다가 하차 지점을 놓쳤다.한 정거장 더 가 내리게 된 상황에, 유재석은 "정류장을 놓치면 어떡해"라며 타박했고, 지예은은 "저의 매력에 홀딱 빠져서"라며 미소를 지었다.이에 정상훈은 "갑자기 끌리지? 예은이가"이라고 후배 자랑을 했고, 유재석은 "예은이 좋아하는 연예계 친구들 많다"면서 윤남노, 양세찬, 유희관, 미키광수를 언급 후 "진짜 그분들이 예은이를 좋아한다"고 강조해 웃음을 선사했다.한편, 지예은은 2025 SBS 연예대상 우수상 수상 소감 중 '뿌엥' 운 이유에 대해 "저는 '런닝맨' 선배님들 보면 눈물이 난다. 같이 고생한 게 생각난 건 아니고, 제가 힘들었을 때 전화를 많이 해주셨다. 재석 선배님도 전화 많이 해줬다"며 고마움을 드러냈다. 유재석은 "입 닥치고 그냥 하라고 했다"며 너스레를 떨었다.지예은은 갑상선 기능 저하 등 건강상의 이유로 지난해 8월 말부터 약 2개월간 활동을 중단하고 휴식기를 가진 바 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr