신인 보이 밴드 AxMxP(에이엠피)가 설을 맞아 새해 인사를 전했다. 앞서 2005년생 멤버 하유준은 연예계 정식 데뷔 전 김순옥 작가가 집필했다고 뒤늦게 알려진 SBS 드라마 '사계의 봄' 주연으로 발탁돼 지난해 배우로 활약했다.
AxMxP는 17일 소속사 FNC엔터테인먼트를 통해 한복 차림의 사진과 새해 인사를 공개했다. 사진 속 멤버들은 화사한 한복 자태와 훈훈한 비주얼을 보여주며 시선을 사로잡았다. 하유준은 "올 한 해도 건강하고 행복한 일들만 가득하시길 바란다. 새해 복 많이 받으세요"라며 "올해는 AxMxP의 색깔을 더 확실하게 보여드리는 한 해로 만들고 싶고, 무대와 음악 모두 발전한 모습 보여드리겠다"라고 포부를 밝혔다. 김신은 "작년보다 더 행복한 한 해 보내시고, 추운 날씨에 아프지 않게 건강을 잘 챙겼으면 좋겠다"라고 따뜻한 인사를 건넸다.
이어 크루는 "올해도 AxMxP와 함께 행복한 순간들로 가득하시길 바란다. 디엑스(팬덤명)분들께 더 많은 행복을 전해드리기 위해 열심히 활동할 테니 많은 관심과 사랑 부탁드린다"라고 말했다. 주환은 "작년보다 한층 더 성장하고, 좋은 영향을 주는 사람이 될 수 있도록 노력하겠다"라며 "붉은 말의 힘으로 다 같이 열심히 달려보자"라고 다부진 각오를 드러냈다. AxMxP는 지난달 미니 1집 'Amplify My Way'(앰플리파이 마이 웨이)'를 발매하고 활발한 활동을 펼쳤다. 이번 신보는 초동 판매량 8만 장 이상을 돌파하며 자체 최고 기록을 썼고, 국내 최대 음반 판매량 집계 사이트인 한터차트의 2026년 1월 5주 주간차트(집계 기간 1월 26일~2월 1일)에서 1위에 오르며 호성적을 거뒀다.
또한 더블 타이틀곡 ‘PASS’와 ‘그리고 며칠 후 (Thereafter)’는 주간 뮤직비디오 차트(2월 6일~2월 12일)에서 각각 5위와 4위에 오르며 2주 연속 차트 상위권을 차지했고, 주간 인기곡 차트(2월 6일~2월 12일)에서는 51위, 50위를 기록했다. 특히 ‘그리고 며칠 후 (Thereafter)’는 공식 활동이 종료된 후에도 일간 뮤직비디오 차트에서 정상을 차지하며 꾸준히 사랑받고 있다.
AxMxP는 지난 11일 진행된 '제2회 디 어워즈'에서 '디 어워즈 디스커버리 올해의 발견'과 '디 어워즈 리마크' 부문을 수상하며 데뷔 첫 시상식에서 2관왕을 달성하는 영예를 안았다.
이렇듯 차세대 밴드 루키로 활약 중인 AxMxP는 오는 21일 ‘2026 JOY콘서트 - 보이스 오브 스프링(Voice of spring)’을 시작으로, 3월 7일 롤링홀 31주년 기념 공연 ‘DO IT MY WAY’, 오는 5월 30일 '뷰티풀 민트 라이프 2026'에 출격하며 열일 행보를 이어간다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
AxMxP는 17일 소속사 FNC엔터테인먼트를 통해 한복 차림의 사진과 새해 인사를 공개했다. 사진 속 멤버들은 화사한 한복 자태와 훈훈한 비주얼을 보여주며 시선을 사로잡았다. 하유준은 "올 한 해도 건강하고 행복한 일들만 가득하시길 바란다. 새해 복 많이 받으세요"라며 "올해는 AxMxP의 색깔을 더 확실하게 보여드리는 한 해로 만들고 싶고, 무대와 음악 모두 발전한 모습 보여드리겠다"라고 포부를 밝혔다. 김신은 "작년보다 더 행복한 한 해 보내시고, 추운 날씨에 아프지 않게 건강을 잘 챙겼으면 좋겠다"라고 따뜻한 인사를 건넸다.
이어 크루는 "올해도 AxMxP와 함께 행복한 순간들로 가득하시길 바란다. 디엑스(팬덤명)분들께 더 많은 행복을 전해드리기 위해 열심히 활동할 테니 많은 관심과 사랑 부탁드린다"라고 말했다. 주환은 "작년보다 한층 더 성장하고, 좋은 영향을 주는 사람이 될 수 있도록 노력하겠다"라며 "붉은 말의 힘으로 다 같이 열심히 달려보자"라고 다부진 각오를 드러냈다. AxMxP는 지난달 미니 1집 'Amplify My Way'(앰플리파이 마이 웨이)'를 발매하고 활발한 활동을 펼쳤다. 이번 신보는 초동 판매량 8만 장 이상을 돌파하며 자체 최고 기록을 썼고, 국내 최대 음반 판매량 집계 사이트인 한터차트의 2026년 1월 5주 주간차트(집계 기간 1월 26일~2월 1일)에서 1위에 오르며 호성적을 거뒀다.
또한 더블 타이틀곡 ‘PASS’와 ‘그리고 며칠 후 (Thereafter)’는 주간 뮤직비디오 차트(2월 6일~2월 12일)에서 각각 5위와 4위에 오르며 2주 연속 차트 상위권을 차지했고, 주간 인기곡 차트(2월 6일~2월 12일)에서는 51위, 50위를 기록했다. 특히 ‘그리고 며칠 후 (Thereafter)’는 공식 활동이 종료된 후에도 일간 뮤직비디오 차트에서 정상을 차지하며 꾸준히 사랑받고 있다.
AxMxP는 지난 11일 진행된 '제2회 디 어워즈'에서 '디 어워즈 디스커버리 올해의 발견'과 '디 어워즈 리마크' 부문을 수상하며 데뷔 첫 시상식에서 2관왕을 달성하는 영예를 안았다.
이렇듯 차세대 밴드 루키로 활약 중인 AxMxP는 오는 21일 ‘2026 JOY콘서트 - 보이스 오브 스프링(Voice of spring)’을 시작으로, 3월 7일 롤링홀 31주년 기념 공연 ‘DO IT MY WAY’, 오는 5월 30일 '뷰티풀 민트 라이프 2026'에 출격하며 열일 행보를 이어간다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT