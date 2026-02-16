텐아시아 DB

'짠한형' 신기루의 과거가 폭로됐다.16일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '위험수위 - 수습 불가 조롱 파티. 신기루 이용진'이라는 제목의 영상이 게재됐다이날 신기루는 자신을 3인칭화 한 '루루' 호칭에 대해 "사람들이 나를 귀엽게 봐줬으면 해서 스스로를 '루루'라고 부른다. 강호동 '호동이' 이후 나"라고 밝혀 웃음을 자아냈다.이용진과의 친분에 대해 신기루는 "둘이 술도 마시고, 둘이 여행도 갔다"고 밝혔다. 이에 이용진은 "부부 동반으로 여행 갔다"고 설명했지만, 신기루는 "둘의 여행"을 강조해 폭소케 했다.이용진은 신기루의 만행을 폭로했다. 그는 "누나가 여행을 가서 나한테 전화를 했다. 와이프 옆에 있는데 '와이프 옆에 있니? 나중에 내가 전화할게' 속삭이고 끊는다. 아내가 '이건 무슨 개그야?'라고 묻는데, 아내도 신기루를 좋아한다"며 농도 짙은 개그에 그저 웃는다고 전했다."여자 개그우먼 중 토크퀸"이라는 이용진의 극찬에, 신기루는 "예전에는 가이드라인이 없었는데, 요즘은 좋은 말, 멋진 말 하면 사람들이 더 좋아하더라. 그런 말을 하다 보니 재미 없어져서, 다시 돌아왔다"고 털어놨다. 이에 신동엽은 "강호동도 한때 명언 병 걸린 적 있다"며 이해하는 모습을 보였다.이용진은 신기루의 질투심도 밝혔다. 그는 "기루 누나가 경쟁자에게 시샘이 있다. '풍주루(풍자, 이국주, 신기루) 중 누가 제일 섹시하냐'고 묻는다"고 이야기했다.'샘 많은 여린 여자'라는 신기루는 "섹시한 여자로 남고 싶은데 잘 안된다"면서 "내가 보수적일 수도 있는데 사랑이 확실하지 않으면 잠자리를 안 하는 편"이라고 밝혀 현장을 초토화 시켰다. 이용진은 "여기 모든 사람이 그렇게 산다"고 조언해 웃음을 선사했다.흡연자임을 공공연하게 밝혀온 신기루를 향해 이용진은 "누나는 니코틴 중독"이라고 힐난했다. 쉬는 시간 중 신기루는 "방금도 담배 세 개 피고 왔다"며 숨기지 않았다. 여기에 과거 성인용품 홍보대사 했던 일화를 전하며 "팟캐스트 하던 시절인데, 내 후기 공개 후 판매량이 6배 올랐다고 하더라. 사람이 주는 쾌감과 또 다르다. 체험판 60개 선물 받아서 친구들 나눠줬다"고 자랑했다.신동엽의 딸이 대학교에 진학한 소식도 언급됐다. 이용진은 "딸 대학 합격 축하드린다. 기사 보고 꼭 얘기하고 싶었다. 나도 이제 초등학교 입학하는 아이가 있어서 자식이 잘되길 바라는 마음이 뭔지 안다"고 인사했다. 신동엽 딸은 서울대에 진학했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr