배우 차주영이 비출혈(코피) 증상으로 수술을 받은 가운데, 심각했던 출혈량을 가늠할 수 있는 사진을 공개해 팬들의 걱정을 낳았다.차주영은 지난 15일 SNS에 "5년 전"이라는 글과 사진, 영상 등을 게시했다. 사진과 영상에는 세면대에 코피가 쏟아진 모습, 스테인리스 용기에 코피가 가득한 모습, 아스팔트 바닥이 코피로 흥건한 모습 등이 담겼다. 차주영은 "코피가 안 멈춰. 또 시작", "한 시간 넘게" 등 설명도 달았다. 차주영의 심각한 건강 상태를 짐작해볼 수 있다.네티즌들은 "아프지 마세요", "쾌차하세요" 등 차주영의 회복을 기원했다.차주영은 최근 비출혈(코피) 증세로 치료를 받고 회복 중으로, 당분간 활동 중단을 발표했다.소속사 고스트스튜디오는 지난 1월 25일 "장기간 지속된 반복적 비출혈로 정밀 검사와 치료를 받아왔으며, 의료진 소견에 따라 이비인후과 수술을 진행했다"고 밝혔다. 이어 "현재는 수술 후 회복 및 경과 관찰 단계로, 회복 기간에는 작품 홍보를 포함한 공식 일정 참여가 어려운 점 너른 양해 부탁드린다"며 "충분한 치료 후 건강한 모습으로 다시 인사드리겠다"고 전했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr