임라라, 출산 후 하혈했다더니 결국 도움 청했다…양가 '연봉 협상' 돌입 ('엔조이커플')

코미디언 손민수와 임라라 부부가 쌍둥이 육아를 전담하다시피 돕고 있는 양가 어머니를 모시고 현실적인 보상안을 논의하며 유쾌한 가족 대화의 장을 마련했다.손민수, 임라라 부부가 운영하는 유튜브 채널 '엔조이커플'에서는 '쌍둥이 손주육아 할머니들 용돈 얼마일까'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 임라라는 "쌍둥이 시터를 구하는 것이 하늘의 별따기라 어머니들께 도움을 요청했다"며 한 달간 시어머니는 합가하며 육아를, 친정어머니는 가사와 위생을 담당해 온 상황을 설명했다. 이어 임라라는 네 사람이 생각하는 적정 월급을 익명으로 작성해 보자는 제안을 던지며 본격적인 연봉 협상을 시작했다.공개된 봉투 속에는 최저 50만 원부터 최고 400만 원까지 각양각색의 금액이 적혀 있어 눈길을 끌었다. 임라라의 어머니는 "아무리 손주라도 쌍둥이를 24시간 돌보는 것은 현실적으로 매우 고된 일"이라며 400만 원을 적어낸 이유를 밝혔다.그런가하면 손민수의 어머니는 "자식의 손자를 봐주며 돈을 논하는 것은 조심스럽다"며 50만 원을 적는 반응을 보였다. 이에 손민수는 "그럼 시어머니만 챙겨드리면 되겠다"는 농담을 던져 현장을 웃음바다로 만들었다.특히 황혼 육아 중인 부모의 54%가 '무보수'로 일한다는 통계 결과가 공개돼 양가 어머니들을 경악하게 했다. 손민수의 어머니는 "엄마한테 사기 치는 것 아니냐"며 분개했고 임라라의 어머니 역시 말도 안 되는 소리라며 반발했다. 임라라는 "아기에게 들어가는 돈이 많다 보니 부모들이 마음은 있어도 못 드리는 경우가 많을 것"이라며 주변 사례를 들어 어머니들을 달랬다.결국 임라라는 "육아 도움뿐만 아니라 채널 출연 비중도 높은 만큼 출연료 개념을 더해 용돈을 책정하겠다"며 훈훈하게 협상을 마무리했다. 임라라는 시어머니를 향해 "어머니 꼭 다시 돌아오셔야 한다"고 당부하며 육아 지원군의 소중함을 다시 한번 강조했다. 앞서 임라라는 쌍둥이 출산 후 하혈로 두 달간 걷지도 못했다고 밝힌 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr