사진=tvN

사진=키이스트

사진=유튜브 채널 '셀폰KODE'

사진=키이스트

13일 서울 강남구 청담동의 한 카페에서 tvN '스프링 피버' 종영 라운드 인터뷰가 진행된 가운데, 이주빈이 이렇게 말했다. 1989년생인 그는 작품에 관한 이야기를 비롯해 다양한 사적 이야기를 들려줬다.'스프링 피버'는 동명의 웹소설을 원작으로, 찬 바람이 쌩쌩 부는 교사 윤봄(이주빈 분)과 불타는 심장을 가진 남자 선재규(안보현 분)의 얼어붙은 마음도 녹일 핑크빛 로맨스를 그린 드라마다. 지난 10일 자체 최고 시청률 5.7%(닐슨코리아, 유료방송 가구 기준)를 기록하며 유종의 미를 거뒀다.이주빈은 극 중 신수고등학교 윤리교사이자 마음이 꽁꽁 얼어붙은 자발적 아웃사이더 윤봄 역을 맡았다. 과거에는 누구보다 쾌활한 성격이었지만, 억울한 불륜 교사 의혹에 휩싸이며 큰마음의 상처를 겪게 된 인물이다. 하지만 윤봄은 신수읍에서 선재규를 만난 후 점점 마음을 열게 되고, 억울했던 의혹에서 벗어나며 상처를 극복하게 된다. 이주빈은 과거의 상처 안에 갇혀 있지만 사랑의 힘으로 이를 극복해 나가는 윤봄의 서사를 깊이 있게 그려내며 호평받았다.그는 2017년 SBS 드라마 '귓속말'로 대중 앞에 섰으며, 데뷔 전에는 DSP미디어 걸그룹 연습생 출신으로 알려졌다. 비교적 늦은 편에 배우 활동을 시작했지만, 이후 차근차근 필모그래피를 쌓아오며 존재감을 넓혀왔다. 이주빈은 2024년 방송된 tvN '눈물의 여왕'에서 서브 주연으로 활약하며 인지도를 끌어올렸고, 이후 tvN '이혼보험', KBS2 '트웰브'를 통해 메인 주연으로 자리 잡았다.이주빈의 첫 주연작인 만큼 관심이 뜨거웠지만 두 작품 모두 기대만큼의 흥행 성적을 거두지는 못했다. 그러나 올해 방송된 '스프링 피버'에서는 원작의 매력을 살리면서도 이주빈만의 색깔을 더해 시청자들에게 호평받으며 주연 배우로서 존재감을 단단하게 입증했다.이주빈은 지난달 유튜브 채널 '셀폰KODE'에 출연해 그룹 아이브 멤버 리즈와 처음으로 호흡을 맞췄다. 당시 그는 리즈가 예뻐서 영상을 찾아본 적 있다고 말해 눈길을 끌었다. 또 눈여겨보는 아이돌이 있냐는 물음에 이주빈은 "이렇게 질문을 받으니 지금 딱 떠오르는 분은 없는데, 예쁜 여자를 좋아한다. 영상 보는 게 흥미롭다"고 미소 지었다."뉴진스가 처음 나왔을 때가 기억나요. 딱 보고 이렇게 예쁜 친구들이 있구나 하고 감탄했던 게 생각나네요. 이모가 조카 보는 느낌으로 '너무 예쁘다' 이러면서 영상을 봤었어요(웃음). 요즘도 그런 느낌으로 여러 아이돌 쇼츠를 감상합니다."'셀폰KODE' 출연 당시 이주빈은 유튜브에서 화제를 모은 아기 유이진을 모르는 사실이 밝혀졌다. 이에 이주빈은 "쇼츠에 자동으로 걸그룹 멤버들이 떠서 보는 건데, 이진이는 안 뜨더라"라고 너스레를 떨었다.이주빈은 단아한 분위기와 또렷한 이목구비로 '면접 프리패스상'이라는 별명으로도 알려져 있다. 실제로 오디션에서 프리패스를 경험했을까. 이에 관해 이주빈은 "내가 했던 작품 대부분은 오디션을 보고 출연한 거다. 정말 많이 봤고, 그만큼 많이 떨어지기도 했다. 프리패스까진 아닌 것 같다"고 답했다. 이어 "감사하게 붙은 작품 덕분에 큰 사랑을 받을 수 있었지만, 떨어지면서 아픈 경험도 많았다"고 솔직하게 털어놨다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr