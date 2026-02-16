/ 사진=유튜브 채널 '정시아 아시정'

배우 정시아가 훌쩍 자란 농구 선수 아들과의 데이트를 공개했다.지난 13일 유튜브 채널 '정시아 아시정'에는 고등학교 2학년이 된 아들 백준우 군과 서울 압구정에서 시간을 보내는 모습이 담겼다. 현재 183cm의 농구선수로 성장한 준우 군은 훤칠한 체격과 또렷한 이목구비로 눈길을 끌었다.정시아는 "동계 훈련이 끝나 오랜만에 둘이 시간을 보내게 됐다"며 "힘든 시즌을 보냈을 텐데 힐링이 됐으면 좋겠다"고 말했다. 이어 "여자친구도 아니고 엄마랑 나와야 하니 얼마나 귀찮겠냐"고 농담을 건네며 유쾌한 분위기를 만들었다.영상에서 준우 군은 부모에 대한 솔직한 생각도 전했다. "엄마 아빠는 어떤 부부 같냐"는 질문에 "사랑하는 것 같으면서도 미워하는 것 같다"고 답했고, "싸운다기보다 엄마가 아빠를 말로 많이 혼낸다"고 덧붙였다. 정시아는 "나 안 그런다"고 손사래를 치면서도 웃음으로 상황을 넘겼다.특히 준우 군은 연예인 부모를 둔 부담감도 털어놨다. 그는 "엄마 아빠가 연예인이라 주목을 받는다. 연예인 아들이어서 느끼는 부담이 있다"며 "아직 농구로 주목받은 적은 없다"고 솔직히 고백했다. 그러면서도 "더 열심히 해서 농구로 인정받고 싶다"고 각오를 밝혔다.정시아는 "좋은 대학이 목표가 아니라 스스로 후회 없을 만큼 최선을 다했으면 한다"고 응원했다. 또 동생을 잘 챙기는 아들의 다정한 면모를 전하며 훈훈함을 더했다.한편 정시아는 배우 백도빈과 2009년 결혼해 1남 1녀를 두고 있다. 백도빈은 배우 백윤식의 아들로도 잘 알려져 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr