사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

'짠한형' 신기루가 자신의 고백 이후 남자 후배가 공황장애 진단을 받았다고 밝혔다.16일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '위험수위 - 수습 불가 조롱 파티. 신기루 이용진'이라는 제목의 영상이 게재됐다이날 신기루는 과거 한 예능에서 서장훈이 자신을 향한 관심에 표현한 일에 대해 "어떤 감정인지 모르겠다. 여자를 만난 지 오래돼서 그런 건지 모르겠지만 이제는 좀 불편하다"고 털어놨다. 이어 "한번 꽂히면 완전 꽂히는 것 같다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.신기루는 과거 연애사도 공개했다. 그는 "짧은 목에 안경 쓴 풍채 있는 타입을 좋아했다. 김철민, 양배차를 좋아했다. 너무 사랑했다"고 밝혔다. 이어 "배차는 공황장애가 있어서 더 보듬어주고 싶었다"고 전했다.이에 정호철은 "내가 아는 사실과 다르다. 양배차가 신기루 고백 이후 공황장애 왔다고 들었다"고 폭로하자, 신기루는 "배차는 원래 공황장애가 없었다. 장염으로 병원 입원했다가 죽 쒀서 병문안 갔더니 공황장애 진단을 받았다고 하더라"고 인정해 배꼽을 쥐게 했다.이용진은 "신기루가 '코빅' 하차 후 양배차 공황장애가 호전됐다. 그런데 500회 특집 때 신기루가 출연했고, '너 그때 확답 안 줬다'고 했다. 그랬더니 녹화 끝나고 대기실에서 기절했다. 보안요원들이 옷을 벗겼는데, 니플패치가 삐딱하게 붙어 있어서 다들 웃음 참느라 혼났다"고 회상했다.이용진이 나중에 걱정돼서 영배차 집에 가보니 안정 찾고 게임하고 있었다고. 그는 "신기루가 마음 아플까 봐 전화했더니, '지금 철민이 꼬시고 있다'고 했다"고 말했다. 신기루는 "양배차는 풋사랑, 김철민은 불장난이었다. 터치도 있었다"면서 "김철민은 내가 고백하고 바로 결혼하더라"고 토로했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr