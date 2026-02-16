'짠한형' 신기루가 자신의 고백 이후 남자 후배가 공황장애 진단을 받았다고 밝혔다.
16일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '위험수위 - 수습 불가 조롱 파티. 신기루 이용진'이라는 제목의 영상이 게재됐다
이날 신기루는 과거 한 예능에서 서장훈이 자신을 향한 관심에 표현한 일에 대해 "어떤 감정인지 모르겠다. 여자를 만난 지 오래돼서 그런 건지 모르겠지만 이제는 좀 불편하다"고 털어놨다. 이어 "한번 꽂히면 완전 꽂히는 것 같다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다. 신기루는 과거 연애사도 공개했다. 그는 "짧은 목에 안경 쓴 풍채 있는 타입을 좋아했다. 김철민, 양배차를 좋아했다. 너무 사랑했다"고 밝혔다. 이어 "배차는 공황장애가 있어서 더 보듬어주고 싶었다"고 전했다.
이에 정호철은 "내가 아는 사실과 다르다. 양배차가 신기루 고백 이후 공황장애 왔다고 들었다"고 폭로하자, 신기루는 "배차는 원래 공황장애가 없었다. 장염으로 병원 입원했다가 죽 쒀서 병문안 갔더니 공황장애 진단을 받았다고 하더라"고 인정해 배꼽을 쥐게 했다. 이용진은 "신기루가 '코빅' 하차 후 양배차 공황장애가 호전됐다. 그런데 500회 특집 때 신기루가 출연했고, '너 그때 확답 안 줬다'고 했다. 그랬더니 녹화 끝나고 대기실에서 기절했다. 보안요원들이 옷을 벗겼는데, 니플패치가 삐딱하게 붙어 있어서 다들 웃음 참느라 혼났다"고 회상했다.
이용진이 나중에 걱정돼서 영배차 집에 가보니 안정 찾고 게임하고 있었다고. 그는 "신기루가 마음 아플까 봐 전화했더니, '지금 철민이 꼬시고 있다'고 했다"고 말했다. 신기루는 "양배차는 풋사랑, 김철민은 불장난이었다. 터치도 있었다"면서 "김철민은 내가 고백하고 바로 결혼하더라"고 토로했다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
