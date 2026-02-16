노정의, 동거남 있었다…집주인이 정황 포착('우주를 줄게')

사진제공=tvN

‘우주를 줄게’ 노정의의 비밀이 들통날 위기에 놓인다.tvN 수목드라마 ‘우주를 줄게’ 측은 우주네 집에 등판한 박윤성(박서함 분)의 모습을 공개했다. 집주인이라며 찾아온 그의 기습 방문에 선태형(배인혁 분)과의 동거를 들킬 위기에 놓인 우현진(노정의 분)의 흔들리는 눈빛이 궁금증을 자아낸다.지난 방송에서는 선태형과 우현진 사이 전에 없던 미묘한 텐션이 감지됐다. 어느새 서로를 의식하기 시작한 두 사람의 관계에 나타난 감정 변화가 설렘을 불러일으킨 가운데, 우현진의 마음을 다시 두드리기 시작한 박윤성의 모습은 향후 전개에 대한 궁금증을 증폭시켰다.4회 방송 말미, 뜻밖의 인물이 우주네의 초인종을 울려 이목을 집중시켰다. 바로 집주인 자격으로 찾아온 박윤성이었던 것. 공개된 사진 속 서로를 마주하고 당황과 놀람의 눈빛을 주고받는 우현진과 박윤성의 얼굴이 눈길을 끈다. 방으로 숨어든 선태형과 선우주(박유호 분)의 모습도 흥미롭다. 살짝 열린 문틈 사이로 우현진과 박윤성을 염탐하는 두 사람의 은밀한 시선이 호기심을 자극한다. 이어 문을 박차고 뛰쳐나온 선우주와, 이에 깜짝 놀란 토끼 눈이 된 박윤성, 그의 앞에 제대로 엎어져 있는 선태형의 모습이 웃음을 유발한다.‘우주를 줄게’ 제작진은 “이번 주 방송되는 5회에서 선태형이 첫사랑 선배 박윤성에게 자신과 선우주의 존재를 숨기려 하는 우현진에 서운한 감정을 느낀다. 우현진을 향해 질투 섞인 삐딱한 감정을 드러내는 선태형의 반응이 흥미로울 것”이라며 “박윤성이 선태형, 우현진의 사이에서 어떤 새로운 변화를 일으킬지 지켜봐 달라”고 전했다.‘우주를 줄게’ 5회는 오는 18일 밤 10시 30분에 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr