사진=TV조선 '조선의 사랑꾼'

'조선의 사랑꾼' 태진아가 치매 걸린 아내를 돌보다 결국 오열했다.16일 방송된 TV조선 예능 '조선의 사랑꾼' 설 특집에서는 태진아♥옥경이 부부의 치매 투병 일상이 공개됐다.태진아는 2년 전 아내 이옥형 씨의 치매 사실을 고백했다. 그로부터 2년 후 옥경이는 백발에 휠체어를 타고 다니는 모습으로 안타까움을 자아냈다. 어느덧 72세가 된 태진아는 아내를 차에서 휠체어로 옮기다가 허리를 삐끗했고, "너무 힘들어"라고 속내를 털어놓기도 했다.의사는 옥경이의 상태에 대해 "치매 발병 7년 지나서 이제는 중증 치매 상태다. 아기 같은 상태라고 볼 수 있다"고 설명했다. 태진아는 "다른 병은 수술하면 낫지만, 치매는 대화가 안 되니까, 화내면 나도 스트레스받고"라며 한숨으로 집안을 채웠다.3년 전까지 엄마의 치매 발병을 부정하던 이루도 옥경이를 보살피기 위해 다시 합가했다. 그는 엄마를 힘들게 돌보는 아버지를 본 후 "순간 철렁했다. 두 분 다 연세가 있어서 끌어갈 사람이 나밖에 없다고 생각했다"며 이유를 설명했다.태진아는 옥경이의 치매 치료를 위해 뉴욕으로 향했다. 과거 기억을 떠올릴 수 있도록 처남부터 옛날 지인 영상을 담고, 장모님 산소까지 찾아간 것.태진아는 장모님 산소 앞에서 속절없이 무너졌다. 그는 "장모님께 기도 한다. 저는 장모님 말씀대로 약속 지키고 잘 살고 있다. 그러니 제 소원 좀 하나 들어달라. 옥경이 치매는 낫게 해달라. 저는 장모님 소원 다 들어줬잖냐"며 감춰왔던 눈물을 쏟아냈다.그러면서 "저는 요즘 사는 게 사는 게 아니다. 하루가 천년같이 가슴이 답답하다. 내가 집에서 울면 옥경이가 이상하게 생각할까봐, 화장실에서 물 틀어놓고 엉엉 운다. 제발 옥경이 좀 안 아프게 해달라. 나을 수 없으면, 지금 상태로라도 있게 해달라. 왜 나한테 이렇게 시련을 주냐"며 오열한 태진아는 몸을 가누지 못하고 휘청여 안타까움을 자아냈다.한편, 태진아는 아내와 '옥경이'를 함께 열창한 후 "아빠는 옥경이를 사랑하니까, 옥경이를 지켜줄 거예요"라고 약속했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr