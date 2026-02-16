/ 사진=텐아시아 DB

가수 거미와 결혼해 최근 둘째를 득녀한 조정석이 절친 정상훈을 통해 깜짝 근황을 전한다.SBS 예능 프로그램 '틈만 나면,'(연출 최보필/작가 채진아)에는 2MC 유재석, 유연석과 함께 배우 정상훈, 지예은이 가족 같은 케미를 뽐내며 일산 일대에 힐링 도파민과 틈새 행운을 전하는 모습이 담긴다.정상훈은 등장부터 옷차림만으로도 유재석, 유연석의 웃음보를 자극한다. 정상훈은 "오늘 조정석이 선물해 준 패딩 입고 왔다. 연석이 매니저분이랑 같은 옷"이라며 능청스럽게 두 사람과의 연결고리부터 찾는다. 유재석, 유연석, 정상훈 모두 조정석과 절친한 사이. 유재석이 "얼마 전에 정석이 둘째 낳지 않았냐"라며 반가워하자, 정상훈은 "정석이가 너무 좋아하더라. 둘째 사진을 봤는데 신생아가 예쁘기 쉽지 않은데, 벌써 예쁘다"라고 귀띔해 모두의 호기심을 자극한다.이때 조정석과의 깜짝 통화까지 성사돼 관심을 모은다. 조정석은 전화를 받자마자 "둘째 태어나고 제일 먼저 축하 연락을 준 사람이 바로 재석이 형"이라면서 "'역시 재석이 형이다' 싶었다"라고 고마움을 표한다. 하지만 훈훈함도 잠시, 조정석은 유연석에게 전화가 넘어가자 "연석아 너도 얼른 결혼해야지"라며 설 덕담을 투척해 유연석을 당황케 한다. 이에 유재석, 정상훈까지 가세해 "형들 말 들어야지"라고 부추기자, 결국 유연석은 "우리 큰아버지도 안 하는 말을 하냐"라며 울컥했다는 후문.그런가 하면 이날 정상훈은 'SNL 터줏대감'다운 재치로 일산 일대를 날아다닌다고 해 궁금증을 증폭시킨다. 정상훈은 그의 전매특허인 '칭따오' 개그부터 툭 치면 나오는 콩트 순발력으로 모두를 배꼽 잡게 한다. 급기야 장단을 맞추던 후배 지예은마저 정상훈의 콩트 에너지를 따라잡지 못하자, 유재석은 "상훈이가 상황극을 진짜 많이 하네"라며 웃음을 참지 못한다는 전언이다.한편, '틈만 나면,'은 오는 17일(화) 설 명절을 맞이해 밤 8시 20분 특별 편성된다. 이와 함께 설 전날인 16일 밤 11시에는 전 시즌 통틀어 최고 시청률을 기록한 조인성-박정민-박해준 편의 깜짝 미방분부터 시즌4 레전드 모멘트를 모두 담은 설 스페셜 '명절에도 틈만 나면,'이 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr