사진=텐아시아DB
사진=텐아시아DB
배우 이나영이 남편 원빈의 등신대를 보고 수줍어하며 도망가 웃음을 안겼다.

지난 15일 공개된 유튜브 채널 '백은하의 주고받고'에는 '반했니, 이나영? 사실은 웃긴다 이나영 feat. 원빈'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
이나영, ♥원빈 발견하곤 줄행랑 쳤다…"쳇" 헛웃음까지('주고받고')
이나영, ♥원빈 발견하곤 줄행랑 쳤다…"쳇" 헛웃음까지('주고받고')
이나영, ♥원빈 발견하곤 줄행랑 쳤다…"쳇" 헛웃음까지('주고받고')
이나영, ♥원빈 발견하곤 줄행랑 쳤다…"쳇" 헛웃음까지('주고받고')
이나영, ♥원빈 발견하곤 줄행랑 쳤다…"쳇" 헛웃음까지('주고받고')
이나영, ♥원빈 발견하곤 줄행랑 쳤다…"쳇" 헛웃음까지('주고받고')
사진=유튜브 '백은하의 주고받고' 영상 캡처
사진=유튜브 '백은하의 주고받고' 영상 캡처
이나영은 인사하며 스튜디오에 들어섰다. 백은하는 "왜 이렇게 수줍게 들어오냐. 환영한다"며 반겼다.

잠시 뒤 이나영은 원빈의 등신대를 발견했다. 백은하는 "남편 분이 먼저 와 계셨다"고 너스레를 떨었다. 이나영은 꾸벅 인사를 한 뒤 민망한지 재빨리 자리를 벗어나 웃음을 자아냈다.

ENA 드라마 '아너: 그녀들의 법정'으로 3년 만에 복귀한 이나영은 촬영 일화도 이야기했다. 이나영은 "(울어라고 하는 신은) 없는데 저는 계속 울고 있더라"며 "예를 들어 장례식장이 나오는데, 그때도 오히려 너무 울어서 다시 (찍었다). 나가서 한번 다 울고 왔다. 덜어내서 건조함이 있을 때 다시 찍었다"고 말했다. 이어 '"상처 대 상처가 만난 인물들이어서 그런지 저도 좀 이번 작품은 희한하다고 생각했다"고 전했다.

이나영은 '아너' 속 윤라영 캐릭터에 대해서는 "일만 하는 여성이다. 사무실, 뉴스 스튜디오, 오피스텔밖에 없다. 혼자 소파에서 자고 그런다"고 설명했다. 백은하가 "좀 섭섭하겠다"고 하자 이나영은 "괜찮다"고 했다. 백은하가 "집에 원빈이 있으니까"라고 장난치자 이나영은 어이없는 듯 "쳇"이라며 눈물 살짝 흘기며 헛웃음을 터트렸다.

김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지