이나영, ♥원빈 발견하곤 줄행랑 쳤다…"쳇" 헛웃음까지('주고받고')

사진=텐아시아DB

사진=유튜브 '백은하의 주고받고' 영상 캡처

배우 이나영이 남편 원빈의 등신대를 보고 수줍어하며 도망가 웃음을 안겼다.지난 15일 공개된 유튜브 채널 '백은하의 주고받고'에는 '반했니, 이나영? 사실은 웃긴다 이나영 feat. 원빈'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이나영은 인사하며 스튜디오에 들어섰다. 백은하는 "왜 이렇게 수줍게 들어오냐. 환영한다"며 반겼다.잠시 뒤 이나영은 원빈의 등신대를 발견했다. 백은하는 "남편 분이 먼저 와 계셨다"고 너스레를 떨었다. 이나영은 꾸벅 인사를 한 뒤 민망한지 재빨리 자리를 벗어나 웃음을 자아냈다.ENA 드라마 '아너: 그녀들의 법정'으로 3년 만에 복귀한 이나영은 촬영 일화도 이야기했다. 이나영은 "(울어라고 하는 신은) 없는데 저는 계속 울고 있더라"며 "예를 들어 장례식장이 나오는데, 그때도 오히려 너무 울어서 다시 (찍었다). 나가서 한번 다 울고 왔다. 덜어내서 건조함이 있을 때 다시 찍었다"고 말했다. 이어 '"상처 대 상처가 만난 인물들이어서 그런지 저도 좀 이번 작품은 희한하다고 생각했다"고 전했다.이나영은 '아너' 속 윤라영 캐릭터에 대해서는 "일만 하는 여성이다. 사무실, 뉴스 스튜디오, 오피스텔밖에 없다. 혼자 소파에서 자고 그런다"고 설명했다. 백은하가 "좀 섭섭하겠다"고 하자 이나영은 "괜찮다"고 했다. 백은하가 "집에 원빈이 있으니까"라고 장난치자 이나영은 어이없는 듯 "쳇"이라며 눈물 살짝 흘기며 헛웃음을 터트렸다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr