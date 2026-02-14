사진=오연서 유튜브

사진=오연서 유튜브

사진=오연서 유튜브

사진=오연서 유튜브

사진=오연서 유튜브

사진=오연서 유튜브

사진=오연서 유튜브

사진=오연서 유튜브

배우 오연서가 드레스 투어 중 울컥하며 결혼 생각을 내비쳤다.13일 오연서 유튜브 채널에는 '드레스 입을 때가 되긴 했지...'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 오연서는 드라마 '아기가 생겼어요' 촬영을 위한 드레스 투어를 진행했다.드레스를 입어보던 오연서는 "진짜 살짝 울컥한다. 결혼하고 싶어서?"라며 진심을 털어놨다.노출이 있는 드레스를 입자, 여성 스태프는 "노출 안 된다"며 반대했다. 이에 오연서는 "나의 노출을 다들 싫어하더라. 나 그만 지켜줘"라고 토로해 웃음을 안겼다.자신의 드림 드레스에 대해 오연서는 "팔, 목 다 가리는 것"이라며 미래의 남편을 향해 미소를 보냈다.그러면서 "가장 자신이 원하는 드레스와 비슷한 스타일을 입고는 "다 가린 디자인은 진짜 결혼을 위해 아껴두겠다. 요즘 티아라 안 쓰는 게 트렌드라고 하는데, 나는 결혼할 때 티아라 쓸 거"라며 구체적 계획도 밝혔다.레이스, 비즈, 진주와 리본 등 여러 스타일 드레스를 입어본 그는 "깔끔한 스타일이 내 캐릭터랑 잘 어울리는 것 같다. 딱 내가 생각한 신부 같다"며 자가드 실크 드레스를 픽했다.오연서는 놀이공원에서 배우 최진혁과 데이트 장면을 촬영하며 "남자친구랑 데이트하러 왔다"고 말해 웃음을 선사했다. 이어 새벽 기상에 피곤해하면서도 촬영 중간에 젤리 사 먹고, 장난감을 구입하는 발랄한 매력을 발산했다.한편, 오연서, 최진혁이 출연하는 채널A 토일드라마 '아기가 생겼어요'는 동명의 인기 웹소설과 웹툰을 원작으로 한 작품으로, 이번 생에 결혼은 없다던 두 남녀의 하룻밤 일탈로 벌어진 역주행 로맨틱 코미디다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr