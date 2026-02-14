이미지 크게보기 사진 = MBN '김주하의 데이앤나잇'

이미지 크게보기 사진 = MBN '김주하의 데이앤나잇'

배우 박상면이 과거 '대마초 루모'로 활동에 큰 타격을 입었다고 털어놨다.14일 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇'에는 박상면이 게스트로 출연했다.이날 방송에서 박상면은 지난 2010년 시청률 50%를 돌파했던 드라마 '제빵왕 김탁구' 시절을 회상하며 "당시 연기대상 우수상 후보에 올랐지만 갑작스럽게 취소됐다"고 밝혔다.그는 "(연기대상에) 노미네이트가 됐으니 준비하란 연락을 받았다. 근데 갑자기 찌라시가 돌았다. P 배우가 대마초로 내사 중이란 설이었던 거다. 거기다 출연작이 나랑 비슷비슷했다"고 떠올렸다.이어 박상면은 “가만히 있다 보니 심각하더라. 그 사람들이 실명을 밝힌 것도 아니고”라며 “방송국에선 다 내가 좀 있으면 잡혀들어간다고 생각했다"고 당시 상황의 심각성을 전했다."잡혀들어간다", "내사 중이다" 등 근거 없는 소문 때문에 '전과자'로 오해받는 상황이었지만 해명조차 쉽지 않았다고. 박상면은 "실명이 밝혀진 것도 아닌데 '저는 대마초 안 했습니다'라고 말하는 것 자체가 이상하지 않냐. 인터넷에서는 이미 '다 나였다'며" 당사자라고 낙인이 찍혀있었다고 말했다.결국 연기대상 우수상 후보는 취소됐고, 박상면은 "1~2년 후에 뒤늦게 P씨 정체가 밝혀졌다. 근데 때는 늦었다. 2년간 작품을 못했는데"고 아쉬움을 드러냈다. 김주하가 "지금은 괜찮으신 거냐"고 묻자 박상면은 "다행히 전 빨리 푼다. 제 장점이 깊게 생각 안 하는 거다"고 덧붙여 눈길을 끌었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr