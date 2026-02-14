사진 = 성해은 인스타그램

'환승연애2'를 통해 대중의 큰 사랑을 받은 인플루언서 성해은이 삿포로로 떠났다.최근 성해인은 자신의 인스타그램에 "하얀세상"이라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 성해은은 눈이 소복이 쌓인 넓은 설원을 배경으로 겨울 분위기를 즐기고 있다. 양팔을 활짝 벌린 채 눈 위에 기대어 환하게 웃는 모습부터 보송한 양털 소재의 코트와 털 트리밍이 돋보이는 방한모를 착용한 클로즈업 셀카까지 담겼다.붉은 포인트가 들어간 머플러 끈이 코트 앞에서 자연스럽게 늘어져 있고, 눈밭 한가운데 서 있는 나무와 구름 낀 하늘이 함께 잡히며 화면 전체를 차분한 겨울 톤으로 채운다. 또 다른 사진에서는 입가를 손으로 살짝 가린 채 장난기 어린 표정을 짓거나 두 손을 코트 주머니에 넣고 눈을 감은 채 포근한 무드로 서 있어 설원 속 순간을 더욱 생동감 있게 전한다.이를 본 팬들은 "삿포르 해은", "너무귀야워", "너무 예뻐", "화이팅", "진짜 영화속 장면을 본거 같애요", "누가 삿포로에 토끼 풀어놨냐" 등의 댓글을 달았다.앞서 승무원 출신에서 130만 구독자를 보유한 인플루언서로 전향한 지 단 몇 년 만에 전용 84㎡ 기준 실거래가가 50억 원을 상회하는 초고가 아파트에 자력으로 입성했다는 사실을 알린 바 있다. 과거 힘들었던 과거를 공개한 성해은의 성공에 네티즌들의 반응은 뜨겁다.한편 1994년생인 성해은은 티빙 오리지널 예능 '환승연애2'를 통해 대중에게 이름을 알렸으며 현재는 방송과 유튜브를 넘나들며 활발한 활동을 이어가고 있다. 성해은은 '환승연애2' 출연 이후 5년 동안 근무하던 대한항공을 퇴직하고 유튜버 겸 인플루언서로 활동 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr