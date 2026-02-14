사진=텐아시아DB

사진제공=MBC

배우 최다니엘(41) '전지적 참견 시점'에서 9살 연상 배우 최강희와 핑크빛 기류를 보인다.14일 방송되는 MBC 예능 '전지적 참견 시점' 385회에서는 작년 한 해 365일 중 무려 330일의 스케줄을 소화한 배우 최다니엘이 오랜만에 휴가를 받아 쉬는 일상을 선보인다.수북하게 난 수염과 함께 친근한 모습으로 기상한 최다니엘. 기상과 동시에 부엌으로 향한 그는 레몬즙 착즙부터 영양제와 분유 먹방까지 여전한 가루 사랑을 보여준다. 익숙한 최다니엘의 모닝 루틴 사이에 그가 새로 선보인 건 바로 등골이 오싹한 얼음물 잠수 세수. 올해 마흔 살이 되며 맑은 정신을 갖겠다는 목표로 시작된 새로운 루틴이라고. 비장한 포부와는 달리 비명과 고통이 뒤섞인 최다니엘의 처절한 몸부림에 매니저 김지훈은 "항상 새로운 걸 시도하는데, 왜 저러나 싶다"며 탄식을 내뱉어 폭소를 자아낸다.한편 여기저기 어질러진 최다니엘의 대환장 하우스를 구원하기 위해 등판한 이는 바로 청소 해결사 최강희. 지난 방송에서 최강희 소원 쿠폰으로 소환됐던 최다니엘은 최강희와 함께 대환장 강화도 김장기를 선보였다. 둘만의 4차원 케미를 선보여 시청자들은 물론 참견인들도 로맨스를 염원했던 바. 당시 최강희에게 받았던 강희 자유 이용권을 역으로 사용하게 된 최다니엘의 부름에 최강희는 전문가급 청소 장비를 갖추고 나타나 이목을 집중시킨다. 14년이나 된 낡은 매트리스의 처참한 상태와 화장실 물때를 마주한 최강희는 경악을 금치 못하며 곧장 청소에 돌입한다.하지만 청소는 핑계일 뿐이었던 것일까. 똑같은 디자인의 커플티를 맞춰 입은 두 사람의 투샷이 수상한 기류를 자아낸다. 게다가 청소에 그치지 않고, 침대 매트리스 교체부터 이불 쇼핑까지 동행한다고. 더욱 다정해진 핑크빛 분위기에 "진짜 절친 사이일 뿐인지?"라는 의구심을 자극하며 스튜디오를 또 한 번 떠들썩하게 만들었다는 후문이다.'전지적 참견 시점'은 이날 오후 11시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr