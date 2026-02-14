'40kg대' 홍현희, 다이어트 자랑하더니 결국 '팔이피플'…♥제이쓴 해명에도 '갑론을박' [종합]

텐아시아 DB

방송인 홍현희의 다이어트 자랑이 남편 제이쓴의 사업을 홍보하기 위한 행보라는 의혹이 제기됐다.홍현희는 지난해 12월 자신의 유튜브 채널을 통해 70kg대 몸무게에서 40kg대까지 감량에 성공했다고 밝혔다. 그는 위고비나 마운자로의 도움을 받은 것이 아니라며 “생활 루틴을 바꾸고, 조금 더 건강하게 먹으려고 했을 뿐이다. 몸은 거짓말을 하지 않는 것 같다”고 강조했다. 그러면서 오일, 야채, 식초를 이용한 혈당 관리를 통해 다이어트에 성공했다고 설명했다.이런 가운데 제이쓴이 오일, 야채, 식초 등으로 만들어진 다이어트 관련 제품을 출시했다는 소식을 알렸다. 그는 “사실 현희 주려고 만들다 보니, 전 세계에서 좋은 제품들을 들여왔다”며 “너무 열심히 관리하는 아내를 도와주고 싶은 마음에 시작된 작은 프로젝트”라고 밝혔다.이에 일부 누리꾼들은 홍현희가 다이어트 과정을 공개했던 것이 제이쓴의 사업을 위한 '빌드업'이 아니었냐는 의혹을 제기했다. 브랜드명과 제품명에 홍현희의 이름이 사용되면서 논란의 불씨를 키웠다.결국 제이쓴은 지난 13일 SNS를 통해 "출시한 제품은 '다이어트 약'이 아니다. 제가 이번에 출시한 제품들은 건강기능식품도 아니고 의약품도 아닌 일반식품이다. 현희가 건강한 식습관을 되찾아 가는 과정에서 꾸준히 섭취했던 식초, 오일, 야채를 좀 더 안전하고 균일한 품질로 간편하게 섭취할 수 있도록 제품화한 것"이라고 설명했다.이어 "위고비나 마운자로 맞지 않았고, 처방받은 적도 없고, 계획도 없다. 오랜 시간 동안 현희가 필라테스는 물론 꾸준히 걷기를 병행하면서 매일 노력한 결과라는 점은 꼭 말씀드리고 싶다"고 덧붙였다.제이쓴의 해명에 응원의 목소리도 있지만, 일명 '팔이피플' 행보를 보인 만큼 "그렇게 오일 식초 강조하더니 제품 파니까 말 나오는 거 아닌가" 등의 반응을 보였다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr