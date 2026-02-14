사진제공=NEW, 외유내강

영화 ‘휴민트’에서 열연을 펼친 배우 박정민이 영화 홍보 사상 전례 없는 충주시 1인 무대인사에 참여해 눈길을 끈다.‘휴민트’에서 강도 높은 액션부터 깊은 멜로 연기를 선보인 배우 박정민이 전례 없는 충주시 1인 무대인사를 진행했다. 지난 13일 저녁 박정민은 CGV 충주교현, 메가박스 충주연수를 찾아 무대인사를 진행했다. ‘충주시’ 유튜브 채널에 출연했던 박정민은 영상에서 공약한 무대인사에 오겠다는 약속을 지킨 것이다. 예매 오픈과 동시에 매진을 기록했던 만큼 무대인사 현장 역시 열기로 가득해 영화에 대한 관심을 입증했다.박정민은 “항상 충주에 와서 무대인사를 하고 싶다는 생각을 했었다. 이번에 좋은 기회로 오게 되어 기쁘다. 앞으로도 출연하는 영화가 있으면 최대한 충주를 찾을 수 있게 노력하겠다”며 “오늘 뮤직비디오 촬영 당시 화사씨가 선물한 옷을 입고 왔다”고 비하인드를 밝히기도 했다.각종 유튜브와 라디오 출연부터 충주시 무대인사까지 완벽한 ‘휴민트’ 홍보조장으로 거듭나고 있는 박정민의 활약은 앞으로도 계속될 예정이다.‘휴민트’는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기다. 전국 극장에서 절찬 상영 중이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr